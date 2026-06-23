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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den de istifa etti. Dikbayır istifa haberini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Dikbayır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.

Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.

Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

Ümit Dikbayır, 15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 27. Dönemde Sakarya'dan İYİ Parti adına milletvekili seçilmişti. Parti kurucular kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak burada görev yapan Ümit Dikbayır, 2023 yılında partiden ayrılarak bağımsız kalmıştı.

2025'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Dikbayır, CHP'den de istifa ettiğini açıkladı.