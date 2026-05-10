AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe başkanları, aileler ve çocuklar katıldı. Festival kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye ve Türkmenistan’dan gelen sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte ESEV Çocuk Korosu da Anneler Günü’ne özel hazırladığı repertuvarla sahne aldı.

'ANNE YÜREĞİNDE SEVGİ TAŞIR'

Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “Anne yüreğinde sevgi taşır. Anne yüreğinde merhamet taşır. Anne yüreğinde büyük bir güç taşır. Anne yüreğinde büyük bir kahramanlık taşır. Annenin yüreğindeki kahramanlığı hiçbir silah gücüyle tarif edemezsiniz. Örnek istiyorsanız Gazze. 72 bin insanı katletti Siyonist İsrail. Bunların yarıya yakını kadın ve çocuk. Biz bugün burada çocuklarımıza ninni söyleyebiliyoruz. Ama Gazze’deki anneler, ninni söyleyecekleri çocuklarını bombaların altında şehadete uğurladılar. Katil İsrail çocukları katletti. Ama şunu unutmasınlar; o çocukların kanı yerde kalmayacak. Biz inanıyoruz ki Allah adildir. Zalimlere mühlet verir ama zulmü asla cezasız bırakmaz.” dedi.