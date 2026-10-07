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Kaynak: AA

Organizasyonda haftanın son gününde A, B ve C liglerinde futbolseverlerin karşısına çıkan mücadeleler oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Ivan Perisic'in golüyle geriye düşen İspanya, Mikel Merino'nun kaydettiği iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanya, Uluslar Ligi'nde çıktığı dört maçın tamamını kazanmış oldu.

Grubun diğer müsabakasında ise İngiltere, Wembley Stadı'nda Çekya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol ile Harry Kane'in iki kez ağları bulması sayesinde rakibini 3-0 mağlup etti.

İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Çekya karşısında milli takım formasını 125. kez giyerek önemli bir rekora ortak oldu. Kane, bu sayıya ulaşarak kaleci Peter Shilton'ın İngiltere Milli Takımı'nda en fazla forma giyen oyuncu rekorunu yakaladı.



Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A LİGİ

3. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 1-2

İngiltere-Çekya: 3-0

B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Slovenya: 1-2

İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-San Marino: 2-1

Belarus-Finlandiya: 1-0

3. Grup:

Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2

Moldova-Slovakya: 0-4

4. Grup:

Estonya-İzlanda: 0-0

Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2