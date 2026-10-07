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Kaynak: AA

Ev sahibi İngiltere, Çekya karşısındaki ilk ciddi fırsatını teknik direktör Thomas Tuchel'in milli arada ikinci kez forma verdiği Trent Alexander-Arnold ile yakaladı. 6. dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen futbolcunun şutunu kaleci Lukas Hornicek güçlükle kornere gönderdi.

İngiltere'nin ceza sahası içerisindeki etkili girişimlerine rağmen son dokunuşu gerçekleştiremediği dakikalarda Çekya savunmasından gelen hata, ev sahibinin golünü getirdi. 26. dakikada Harry Kane'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortayı ters bir müdahaleyle kendi kalesine yollayan Vladimir Coufal, İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

İlk devrenin son bölümünde karşılaşmanın temposu azalırken İngiltere farkı artırmayı başardı. Tuchel'in kulübeden alkışlarla karşıladığı gol, 40. dakikada geldi. Elliot Anderson'un sol kanada gönderdiği yüksek topu Morgan Rodgers bekletmeden ceza sahasına aktardı. Pozisyonu tamamlayan Harry Kane, takımının ikinci golünü kaydetti.

İkinci yarıya da üstün başlayan İngiltere'de Kane, 53. dakikada direğe takıldı. Bu pozisyondan yalnızca dört dakika sonra sahneye yeniden çıkan İngiliz golcü, Lewis Hall'un köşe vuruşunda arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı üçe yükseltti.

Karşılaşma boyunca rakip ceza alanında yalnızca 6 kez topla buluşabilen Çekya, mücadele boyunca isabetli şut çekemedi. İngiltere ise 78 bin 864 taraftarının önünde üstün oyununu 3-0'lık galibiyetle tamamladı.

KANE, KALECİ SHİLTON'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti.

Bu iki ismi 120 kezle Wayne Rooney, 115 kezle de David Beckham takip ediyor.

Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

ÇEKYA MİLLİ ARAYI PUANSIZ KAPADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Miroslav Koubek'in yerine temmuz ayında Çekya'nın başına geçen Santi Denia, milli arada puan alma başarısını gösteremedi.

İspanya'nın alt yaş milli takımlarıyla Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Denia yönetimindeki Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye iki kez, İspanya ve Hırvatistan'a da birer kez mağlup oldu.

Milli araya 3-2'lik İspanya mağlubiyetiyle başlayan İngiltere ise Çekya'yı 2-0 ve 3-0, Hırvatistan'ı da 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 9 puana ulaştı.