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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin sinema alanındaki en prestijli uluslararası temsiliyeti için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sektörel meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, bu yıl Oscar’da (En İyi Uluslararası Film dalında) ülkemizi temsil edecek yapım resmi olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI 'KESİLMİŞ BİR AĞAÇ GİBİ' OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ülkemizi Oscar'da temsil edecek film belli oldu. Tunç Davut'un "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi Oscar'da Aday Adayı oldu.

Sinemaseverlerin arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak ettiği soruların başında filmin ne anlattığı ve kadroda hangi isimlerin yer aldığı geliyor. İşte merak edilen filmin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler…

'KESİLMİŞ BİR AĞAÇ GİBİ' OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde başlıca rolleri Ali İpin (Refik), Feyyaz Duman (İhsan), Selen Kurtaran (Nalan) paylaşıyor. Diğer rollerde Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı, Ahmed Esmer, Baran Can Eraslan, Nasreddin Meshed ve Ahmet el-Ali üstleniyor.

'KESİLMİŞ BİR AĞAÇ GİBİ' FİLMİNİN KONUSU NE?

Emekli mühendis Refik, Kurban Bayramı'nda ailesiyle buluşma hazırlığı yaparken hayatı altüst olur. Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki çocuğuyla Avrupa’ya kaçması için gizlice para veren Refik, bayram sabahı Nesrin’in çocukları geride bırakıp ortadan kaybolduğu gerçeğiyle sarsılır.

Diğer yandan batık süt ürünleri tüccarı oğlu İhsan, yeni bir hayvan çiftliği kurmak için babasından acil maddi destek beklemektedir.

İstanbul’daki akademik kariyerini geride bırakıp Almanya’ya yerleşme planları yapan kızı Nalan ise uzun bir aradan sonra baba evine adım atar. Bayram sofrası, gizlenen sırlar ve büyük yüzleşmelerle doludur.