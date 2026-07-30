Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026)
Altın yatırımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarını değerlendirmek isteyenler 30 Temmuz 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. FED'in faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti. İşte Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarında son durum.Aykut Metehan
FED'in faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti.
İşte 30 Temmuz 2026 perşembe günü altın fiyatları
Gram Altın:
Alış: 6 bin 165 lira
Satış:6 bin 166 lira
Çeyrek Altın:
Alış: 10 bin 11 lira
Satış: 10 bin 99 lira
Yarım Altın:
Alış: 20 bin 10 lira
Satış: 20 bin 186 lira
Tam Altın:
Alış: 39 bin 7 lira
Satış: 39 bin 778 lira
Cumhuriyet Altın:
Alış: 39 bin 892 lira
Satış: 40 bin 188 lira
14 Ayar Altın (gram) :
Alış: 3 bin 345 lira
Satış: 4 bin 510 lira
18 Ayar Altın (gram):
Alış: 4 bin 498 lira
Satış: 4 bin 499 lira
22 Ayar Altın (gram):
Alış: 5 bin 580 lira
Satış: 5 bin 779 lira
22 Ayar bilezik
Alış: 5 bin 604 lira
Satış: 5 bin 647 lira