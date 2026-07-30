Yeniçağ Gazetesi
30 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026)

Altın yatırımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarını değerlendirmek isteyenler 30 Temmuz 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. FED'in faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti. İşte Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarında son durum.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 1

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

1 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 2

FED'in faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti.

2 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 3

İşte 30 Temmuz 2026 perşembe günü altın fiyatları

3 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 4

Gram Altın:
Alış: 6 bin 165 lira
Satış:6 bin 166 lira

4 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 5

Çeyrek Altın:
Alış: 10 bin 11 lira
Satış: 10 bin 99 lira

5 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 6

Yarım Altın:
Alış: 20 bin 10 lira
Satış: 20 bin 186 lira

6 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 7

Tam Altın:
Alış: 39 bin 7 lira
Satış: 39 bin 778 lira

7 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 8

Cumhuriyet Altın:
Alış: 39 bin 892 lira
Satış: 40 bin 188 lira

8 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 9

14 Ayar Altın (gram) :
Alış: 3 bin 345 lira
Satış: 4 bin 510 lira

9 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 10

18 Ayar Altın (gram):
Alış: 4 bin 498 lira
Satış: 4 bin 499 lira

10 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 11

22 Ayar Altın (gram):
Alış: 5 bin 580 lira
Satış: 5 bin 779 lira

11 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Temmuz 2026) - Resim: 12

22 Ayar bilezik
Alış: 5 bin 604 lira
Satış: 5 bin 647 lira

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro