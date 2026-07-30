14 Yıllık Emeğe Tek Paylaşımla Son Verildi
Bursa’daki Tofaş otomobil fabrikasında 14 senedir görev yapan bir işçi, kişisel sosyal medya hesabından üyesi olduğu sendikanın genel başkanı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşveren ise bu paylaşımı gerekçe göstererek çalışanı tazminat ödemeden işten çıkardı.
Sosyal medyadan sendika başkanını eleştirdi kovuldu: Müjde Yargıtay’dan geldi
Sosyal medyada sendika başkanına eleştiri getirdiği için 14 yıllık tazminatından olan Tofaş işçisinin hukuk mücadelesi zaferle bitti. Yargıtay, sendika eleştirisinin haklı fesih sayılamayacağını belirterek kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi.Kaynak: İHA
14 Yıllık Emeğe Tek Paylaşımla Son Verildi
İlk Derece Mahkemesi İşçiyi Haklı Buldu
Davayı inceleyen İş Mahkemesi, İş Kanunu’ndaki haklı fesih nedenlerinin sınırlı sayıda sayıldığına vurgu yaptı. İşverenin değil, üçüncü bir kişi konumundaki sendika başkanının eleştirilmesinin işverene haklı fesih yetkisi vermeyeceğine kanaat getirerek işçiye tazminatlarının ödenmesine hükmetti.
Oy Birliğiyle Emsal Karar: Tazminat Ödenecek! İşyerinde çalışma barışının bozulduğunun kanıtlanamadığını vurgulayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle bozdu. Böylece sosyal medyadaki sendika eleştirisinin haklı fesih sayılamayacağı ve işçinin kıdem ile ihbar tazminatına hak kazandığı tescillendi.
İstinaf Mahkemesi Kararı Bozdu, Dava Reddedildi
Kararın işveren tarafından temyize götürülmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşındı. BAM, paylaşımın işyeri disiplinine ve kurumsal etik kurallara aykırı olduğu, çalışma barışını zedelediği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın reddine karar verdi.
Dosya Son Söz İçin Yargıtay'a Taşındı
İstinafın red kararı üzerine pes etmeyen işçi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. İncelemeyi yürüten Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş hukuku ve sosyal medya özgürlüğü açısından kritik bir değerlendirme yaparak emsal bir kararın altına imza attı.
Yargıtay: "İşverene Karşı Bağlılığı İhlal Etmez"
Yargıtay, sendika başkanına söylenen sözlerin işverene karşı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-(e) maddesindeki "doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış" kapsamına girmediğini belirtti. Ayrıca paylaşımın toplu iş sözleşmesini aksattığına dair somut bir delil bulunmadığına dikkat çekildi.
Oy Birliğiyle Emsal Karar: Tazminat Ödenecek!
İşyerinde çalışma barışının bozulduğunun kanıtlanamadığını vurgulayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle bozdu. Böylece sosyal medyadaki sendika eleştirisinin haklı fesih sayılamayacağı ve işçinin kıdem ile ihbar tazminatına hak kazandığı tescillendi.