Sosyal medyadan sendika başkanını eleştirdi kovuldu: Müjde Yargıtay’dan geldi

14 Yıllık Emeğe Tek Paylaşımla Son Verildi

Bursa’daki Tofaş otomobil fabrikasında 14 senedir görev yapan bir işçi, kişisel sosyal medya hesabından üyesi olduğu sendikanın genel başkanı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşveren ise bu paylaşımı gerekçe göstererek çalışanı tazminat ödemeden işten çıkardı.