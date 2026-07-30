SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı

Hak Sahipleri (Eş, Çocuk, Anne-Baba)

Aktif çalışırken vefat eden sigortalının geçmiş prim borçları ölüm aylığından kesilecek. Ayrıca hak sahibi olarak ölüm aylığı alan kişinin kendi kişisel borcu da yine aldığı bu aylıktan düşülecek.