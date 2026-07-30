Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı

SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı

SGK torba kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğin uygulama esaslarını belirledi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın kaleme aldığı detaylara göre; SGK borcu olan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarından kesinti yapılacak.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 1

SGK tarafından duyurulan yeni usul ve esaslara göre, SGK’dan maaş alan kişilerin kendi sigortalılıklarından veya hak sahibi oldukları kişilerden kaynaklanan borçları doğrudan aylıklarından tahsil edilecek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 2

İsa Karakaş,Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yeni uygulamanın temel kurallarını şu şekilde özetliyor:

İcra takibine gerek kalmayacak.
Vatandaştan muvafakat (onay/rıza) şartı aranmayacak.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 3

Kanuni üst sınır en fazla yüzde 25 olsa da uygulamada kesinti oranı yüzde 10 olarak işletilecek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 4

Kimlerin Maaşından Kesinti Yapılacak?

Otomatik borç kesintisi kapsamına giren grupta şu kişiler yer alıyor:

Gelir ve Maaş Alanlar

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile malullük, vazife malullüğü, emekli veya yaşlılık aylığı bağlananlar

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 5

GSS Borcu Olanlar

Maaş bağlandıktan sonra geçmişe dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ortaya çıkanlar.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 6

Hak Sahipleri (Eş, Çocuk, Anne-Baba)

Aktif çalışırken vefat eden sigortalının geçmiş prim borçları ölüm aylığından kesilecek. Ayrıca hak sahibi olarak ölüm aylığı alan kişinin kendi kişisel borcu da yine aldığı bu aylıktan düşülecek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 7

Önemli Detay

Birden fazla aylık alan kişilerin tüm maaşlarından ayrı ayrı yüzde 10 kesinti yapılacak. Ancak borçlu kişinin hak sahibi olmayan yakınlarının başka maaşlarına dokunulmayacak;

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 8

borç yalnızca o borçlu üzerinden bağlanan aylıktan tahsil edilecek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 9

Hangi Maaşlardan Kesinti Yapılmaz?

SGK’nın belirlediği esaslara göre tüm ödemeler bu kapsama girmiyor. Hazineden karşılanan ve özel nitelik taşıyan şu aylıklardan kesinti yapılmayacak:

Başarılı sporculara bağlanan aylıklar,
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlar nedeniyle ödenen aylıklar,
Bedeli Hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 10

Hangi Borçlar Önce Ödenecek?

Geriye dönük borç tahsilatında zamanaşımına uğramamış en eski borçtan başlanacak. Birden fazla borç türünün bulunması halinde SGK şu sırayı takip edecek:

Öncelik: SGK Fazla / Yersiz Ödeme Borçları

2. Öncelik: Nafaka Borçları (Nafaka her zaman önceliklidir)

3. Öncelik : Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borçları

4. Öncelik: 4/1-a (SSK) Eski İsteğe Bağlı, Topluluk, Tarım, Ek 5 ve Ek 6 Borçları

5. Öncelik : 4/1-b (Bağ-Kur) Zorunlu Sigortalılık Borçları 6. Öncelik ──> 4/1-c (Emekli Sandığı) Borçlanma ve İntibak Tashihleri

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 11

Kesintilere İtiraz Ve Yargı Yolu Açık

Karakaş, haksız veya hatalı bir kesinti olduğunu düşünen vatandaşlar için itiraz kapısının açık olduğunu vurguluyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı - Resim: 12

Vatandaşlar; GSS borçları için son ikametgâhlarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkezine, diğer prim borçları için ise dosyanın bulunduğu birime itirazda bulunabilecek. İtirazın reddedilmesi durumunda konunun mahkemeye taşına bileceği ifade ediliyor.

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