SGK tarafından duyurulan yeni usul ve esaslara göre, SGK’dan maaş alan kişilerin kendi sigortalılıklarından veya hak sahibi oldukları kişilerden kaynaklanan borçları doğrudan aylıklarından tahsil edilecek.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi başladı
SGK torba kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğin uygulama esaslarını belirledi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın kaleme aldığı detaylara göre; SGK borcu olan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarından kesinti yapılacak.Cemile Kurel
İsa Karakaş,Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yeni uygulamanın temel kurallarını şu şekilde özetliyor:
İcra takibine gerek kalmayacak.
Vatandaştan muvafakat (onay/rıza) şartı aranmayacak.
Kanuni üst sınır en fazla yüzde 25 olsa da uygulamada kesinti oranı yüzde 10 olarak işletilecek.
Kimlerin Maaşından Kesinti Yapılacak?
Otomatik borç kesintisi kapsamına giren grupta şu kişiler yer alıyor:
Gelir ve Maaş Alanlar
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile malullük, vazife malullüğü, emekli veya yaşlılık aylığı bağlananlar
GSS Borcu Olanlar
Maaş bağlandıktan sonra geçmişe dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ortaya çıkanlar.
Hak Sahipleri (Eş, Çocuk, Anne-Baba)
Aktif çalışırken vefat eden sigortalının geçmiş prim borçları ölüm aylığından kesilecek. Ayrıca hak sahibi olarak ölüm aylığı alan kişinin kendi kişisel borcu da yine aldığı bu aylıktan düşülecek.
Önemli Detay
Birden fazla aylık alan kişilerin tüm maaşlarından ayrı ayrı yüzde 10 kesinti yapılacak. Ancak borçlu kişinin hak sahibi olmayan yakınlarının başka maaşlarına dokunulmayacak;
borç yalnızca o borçlu üzerinden bağlanan aylıktan tahsil edilecek.
Hangi Maaşlardan Kesinti Yapılmaz?
SGK’nın belirlediği esaslara göre tüm ödemeler bu kapsama girmiyor. Hazineden karşılanan ve özel nitelik taşıyan şu aylıklardan kesinti yapılmayacak:
Başarılı sporculara bağlanan aylıklar,
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlar nedeniyle ödenen aylıklar,
Bedeli Hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları.
Hangi Borçlar Önce Ödenecek?
Geriye dönük borç tahsilatında zamanaşımına uğramamış en eski borçtan başlanacak. Birden fazla borç türünün bulunması halinde SGK şu sırayı takip edecek:
Öncelik: SGK Fazla / Yersiz Ödeme Borçları
2. Öncelik: Nafaka Borçları (Nafaka her zaman önceliklidir)
3. Öncelik : Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borçları
4. Öncelik: 4/1-a (SSK) Eski İsteğe Bağlı, Topluluk, Tarım, Ek 5 ve Ek 6 Borçları
5. Öncelik : 4/1-b (Bağ-Kur) Zorunlu Sigortalılık Borçları 6. Öncelik ──> 4/1-c (Emekli Sandığı) Borçlanma ve İntibak Tashihleri
Kesintilere İtiraz Ve Yargı Yolu Açık
Karakaş, haksız veya hatalı bir kesinti olduğunu düşünen vatandaşlar için itiraz kapısının açık olduğunu vurguluyor.
Vatandaşlar; GSS borçları için son ikametgâhlarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkezine, diğer prim borçları için ise dosyanın bulunduğu birime itirazda bulunabilecek. İtirazın reddedilmesi durumunda konunun mahkemeye taşına bileceği ifade ediliyor.