Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi

Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi

Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasındaki sert düşüşün abartılı olduğunu belirterek gram altın için rakam verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 1

Ekonomist Tuna Kaya, gram altın yatırımcıları için hayati önem taşıyan seviyeleri açıkladı.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 2

Fiyatlardaki olası sarkmaların stratejik bir avantaj sunduğunu belirten Kaya, "Gram altında 6.000 TL seviyesi çok önemli bir ana destek bölgesi. Bu seviyelere yaşanabilecek geri çekilmeler önemli bir alım fırsatı oluşturabilir. Orta ve uzun vadede önceki zirvelerin aşılmasını bekliyorum" diyerek piyasadaki ana yönün yukarı olduğunu vurguladı.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 3

ALTINDA MANTIK DIŞI SATIŞ BASKISI

Ons altın tarafındaki geri çekilmelerin temel ekonomik göstergelerle bağdaşmadığına dikkat çeken Kaya, piyasada belirgin bir iskonto yaşandığını belirtti. Tepe noktası olan 5.600 dolardan 4.000 dolar tabanına kadar gerileyen ons altının şu an olması gereken değerin yaklaşık yüzde 20 altında bulunduğunu dile getirdi.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 4

Küresel para arzı kesintisiz artarken altın fiyatlarının düşmesini "abartılı reaksiyon" olarak nitelendiren uzman isim, 50 günlük hareketli ortalamanın aşılmasıyla birlikte piyasada sert bir toparlanma dalgası başlayabileceğini ifade etti. Fon satışlarına ve merkez bankalarının hamlelerine rağmen küresel bazda güçlü alım zeminlerinin korunduğu kaydedildi.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 5

GÜMÜŞ VE SANAYİ METALLERİNDE SON FIRSATLAR

Değerli metaller cephesinde de benzer bir fırsat penceresi açıldığını belirten Kaya; gümüşte 56 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu, gram bazında gümüş toplamak isteyenler için bu bandın belki de son büyük şans olabileceğini söyledi. Platin tarafında 30 dolar düzeyi takip edilirken, bakırın 625 seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozitif seyrini sürdüreceği aktarıldı.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 6

KRİPTO PİYASASINDA HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ?

Kripto para piyasasındaki son durumu da ele alan Tuna Kaya, Bitcoin'de 67.000 dolar direncinin aşılması durumunda 70.500 dolar hedefinin masaya geleceğini ifade etti.

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Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi - Resim: 7

Olası geri çekilmelerde 63.000 dolar ilk, 60.000-58.000 dolar bandı ise ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Ethereum tarafında ise 1.982 dolar direncinin kırılmasıyla 2.175 dolar seviyelerinin test edilebileceği öngörülüyor.

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