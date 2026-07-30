Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi

GÜMÜŞ VE SANAYİ METALLERİNDE SON FIRSATLAR

Değerli metaller cephesinde de benzer bir fırsat penceresi açıldığını belirten Kaya; gümüşte 56 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu, gram bazında gümüş toplamak isteyenler için bu bandın belki de son büyük şans olabileceğini söyledi. Platin tarafında 30 dolar düzeyi takip edilirken, bakırın 625 seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozitif seyrini sürdüreceği aktarıldı.