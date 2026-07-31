OLAYLAR

1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.

1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.

1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.

1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanité gazetesinin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaurés bir deli tarafından öldürüldü.

1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.

1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.

1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.

1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.

1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.

1964 - Amerika Birleşik Devletleri uydusu Ranger 7, Ay yüzeyinin yakından çekilmiş fotoğraflarını yolladı.

1965 - İngiliz televizyonunda sigara reklamları yasaklandı.

1971 - Apollo 15 astronotları David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.

1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

2024 - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.[1]

DOĞUMLAR

1143 - Nijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 78. imparatorudur (ö. 1165)

1396 - III. Filip Burgonya Dükü, 1419'dan ölümüne kadar Burgonya Dukalığı'nın hükümdarı olarak hüküm sürdü (ö. 1467)

1527 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1576)

1598 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (ö. 1654)

1800 - Friedrich Wöhler, Alman kimyager (ö. 1882)

1835 - Henri Brisson, Fransız siyasetçi (ö. 1912)

1839 - Ignacio Andrade, Venezuelalı avukat ve politikacıdır (ö. 1925)

1854 - José Canalejas, İspanyol devlet adamı ve demokratik grubun önderi (ö. 1912)

1880 - Munshi Premchand, Hint bir yazar (ö. 1936)

1883 - Ramón Fonst, Kübalı eskrimci (ö. 1959)

1883 - Fred Quimby, Amerikalı çizgi film yapımcısı (ö. 1965)

1884 - Carl Friedrich Goerdeler, Alman monarşist ve muhafazakâr bir politikacı, yönetici, ekonomist (ö. 1945)

1887 - Hans Freyer, Alman sosyolog ve filozoftur (ö. 1969)

1901 - Jean Dubuffet, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1985)

1912 - Milton Friedman, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2006)

1914 - Louis de Funes, Fransız komedyen (ö. 1983)

1915 - Henri Decaë, Fransız görüntü yönetmeni (ö. 1987)

1918 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2018)

1921 - Peter Benenson, İngiliz avukat ve Uluslararası Af Örgütünün kurucusu (ö. 2005)

1923 - Ahmet Ertegün, Türk müzik yapımcısı ve Atlantic Records firmasının sahibi (ö. 2006)

1929 - Lynne Reid Banks, İngiliz yazar (ö. 2024)

1929 - José Santamaría, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2026)

1932 - John Searle, Amerikalı felsefeci

1935 - Geoffrey Lewis, Amerikalı western film oyuncusu (ö. 2015)

1936 - Şevket Bulut, Türk yazar ve Hisarcılar akımı hikâye yazarı (ö. 1996)

1939Susan Flannery, Amerikalı oyuncu

Akis Çohacopulos; Yunan siyasetçi, mühendis, ekonomist ve hükümlü

1940 - İrec Beşiri, İranlı tarih profesörü

1940 - Stanley R. Jaffe, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve En İyi Film Akademi Ödülü sahibi (ö. 2025)

1941 - Brian Hill, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1942 - Modibo Keita, Malili siyasetçi (ö. 2021)

1944 - Geraldine Chaplin, Amerikalı sinema oyuncusu

1944 - Robert C. Merton, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi

1945 - William Weld, Amerikalı avukat ve iş insanı

1947 - Richard Griffiths, İngiliz sinema, televizyon ve sahne oyuncusu (ö. 2013)

1947 - Hubert Védrine, Fransız siyasetçi ve diplomat

1948 - Russell Morris, Avustralyalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1950 - Richard Berry, Fransız oyuncu

1951 - Evonne Goolagong, Avustralyalı eski tenis oyuncusu

1956 - Michael Biehn, Amerikalı sinema oyuncusu

1956 - Deval Patrick, Amerikalı siyasetçi

1958 - Mark Cuban, Amerikalı dolar milyarderi iş insanı

1959 - Cem Kurtoğlu, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1959 - Cindy Fisher, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1960 - Hürser Tekinoktay, Türk teknik direktör

1962 - Wesley Snipes, Amerikalı aktör ve yapımcı

1963 - Abdullah Avcı, Türk futbolcu ve teknik direktör

1963 - Fatboy Slim, İngiliz müzisyen, DJ ve prodüktör

1964 - Caroline Müller, Alman yorumcu ve besteci

1965 - J. K. Rowling, İngiliz yazar

1965 - John Laurinaitis, Amerikalı emekli profesyonel güreşçi

1965 - Scott Brooks, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1967 - Elizabeth Wurtzel, Amerikalı feminist, hukukçu, yazar ve gazeteci (ö. 2020)

1968 - Anika Pages, Alman oyuncu

1969 - Antonio Conte, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1969 - Aslı Omağ, Türk opera sanatçısı ve oyuncu

1970 - Ben Chaplin, İngiliz sinema oyuncusu

1973 - Durukan Ordu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1974Luran Ahmeti, Arnavut kökenli Makedon oyuncu

Emilia Fox, İngiliz oyuncu

Asher Keddie, Avustralyalı oyuncu

1976 - Paulo Wanchope, Kosta Rikalı futbolcu

1979 - Per Krøldrup, Danimarkalı millî futbolcu

1979 - Carlos Marchena, İspanyol emekli futbolcu ve teknik direktör

1979 - Nicola Mora, İtalyan futbolcu

1981 - Hakan Akkaya, Türk moda tasarımcısı ve sunucu

1981 - Titus Bramble, İngiliz eski futbolcu

1984 - İpek Yaylacıoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1987 - Michael Bradley, Amerikalı futbolcu

1989 - Viktoriya Azarenka, Belaruslu profesyonel bir tenis oyuncusu

1994Selim Ay, Türk futbolcu

Lil Uzi Vert, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1998 - Çağatay Akman, Türk şarkıcı

2000 - Kim Sae-ron, Güney Koreli oyuncu (ö. 2025)

ÖLÜMLER

MÖ 54 - Aurelia Cotta, Diktatör Gaius Julius Caesar'ın annesi (d. MÖ 120)

451 - Petrus Chrysologus, bir teolog ve Papa I. Leo'nun danışmanı (d. 380)

855 - Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin öncüsü ve İslam bilgini (d. 780)

1556 - Loyolalı Ignatius, İspanyol din adamı ve Cizvit tarikatının kurucusu (d. 1491)

1750 - V. João, Portekiz Kralı (d. 1689)

1784 - Denis Diderot, Fransız yazar ve filozof (d. 1713)

1795 - José Basilio da Gama, Brezilyalı yazar (d. 1740)

1849 - Sándor Petőfi, Macar şair (d. 1823)

1875 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı (d. 1808)

1886 - Franz Liszt, Macar piyanist ve besteci (d. 1811)

1914 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (d. 1859)

1935 - Tryggvi Þórhallsson, İzlanda Başbakanı (d. 1889)

1944 - Antoine de Saint-Exupery, Fransız pilot ve yazar (d. 1900)

1953 - Nikolay Zelinski, Sovyet kimyager (d. 1861)

1958 - Eino Kaila, Fin filozof, eleştirmen ve öğretmen (d. 1890)

1972 - Paul-Henri Spaak, Belçikalı devlet adamı (NATO ve AET'nin kuruluşuna öncülük eden) (d. 1899)

1972 - Alfons Gorbach, Avusturya Şansölyesi (d. 1898)

1980 - Pascual Jordan, Alman fizikçi (d. 1902)

1981 - Omar Torrijos Herrera, Panamalı siyasetçi (d. 1929)

1986 - Chiune Sugihara, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Litvanya konsolos yardımcısı Japon diplomat (d. 1900)

1992 - Ralph Strait, Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1936)

1993 - I. Baudouin, Belçika Kralı (d. 1930)

2001 - Francisco da Costa Gomes, Portekizli asker ve devlet adamı (d. 1914)

2005 - Wim Duisenberg, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (d. 1935)

2009 - Bobby Robson, İngiliz teknik direktör (d. 1933)

2010 - Tom Mankiewicz, Amerikalı film senaristi ve yönetmeni (d. 1942)

2012 - Rudolf Kreitlein, Eski Alman futbol hakemi (d. 1919)

2012 - Gore Vidal, Amerikalı romancı, oyun yazarı, deneme yazarı, senarist ve siyasi aktivist (d. 1925)

2013 - Michael Ansara, Suriye doğumlu Amerikalı tiyatro, perde, sinema, dizi ve seslendirme sanatçısı (d. 1922)

2014 - Warren Bennis, Amerikalı bilim insanı (d. 1925)

2014 - Murat Göğebakan, Türk şarkıcı (d. 1968)

2014 - Kenny Ireland, İskoç oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1945)

2015 - Roddy Piper, Kanadalı eski profesyonel güreşçi ve oyuncu (d. 1954)

2016 - Chiyonofuji Mitsugu, Japon sumo güreşçisi (d. 1955)

2016 - Fazıl İskender, Abhaz yazar (d. 1929)

2017 - Jean-Claude Bouillon, Fransız oyuncu (d. 1941)

2017 - Jérôme Golmard, Fransız erkek tenis oyuncusu (d. 1973)

2017 - Jeanne Moreau, Fransız oyuncu (d. 1928)

2017 - Les Murray, Macar-Avustralyalı spor gazetecisi, futbol muhabiri ve analizci (d. 1945)

2017 - Sam Shepard, Amerikalı oyun yazarı, aktör ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1943)

2018 - Alex Fergusson, İskoç siyasetçi (d. 1949)

2018 - Bassano Staffieri, İtalyan Roma Katolik piskopos (d. 1931)

2019 - María Auxiliadora Delgado, Uruguaylı devlet görevlisi, sağlık aktivisti ve first lady (d. 1937)

2019 - Hamza bin Ladin, Usame bin Ladin'in oğlu (d. 1989)

2019 - Harold Prince, Amerikalı tiyatro ve sinema yapımcısı, yönetmen (d. 1928)

2020 - Eusebio Leal, Kübalı-Meksikalı tarihçi (d. 1942)

2020 - Dilma Lóes, Brezilyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1950)

2020 - Bill Mack, Grammy ödülü sahibi, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve radyo sunucusu (d. 1932)

2020 - Alan Parker, Britanyalı film yönetmeni (d. 1944)

2020 - Zamuxolo Peter, Güney Afrikalı politikacı (d. 1965)

2020 - Musa Yerniyazov, Sovyet, daha sonra Özbek devleti siyasi figürü (d. 1947)

2021 - İntizar eş-Şerrah, Kuveytli aktris (d. 1962)

2021 - Angela Bailey, Afrika kökenli İngiltere doğumlu Kanadalı kısa mesafe koşucusu (d. 1962)

2021 - Terry Cooper, İngiliz profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2021 - Paul Cotton, Amerikalı country-rock şarkıcısı, müzisyeni ve söz yazarı (d. 1943)

2021 - Nedret Güvenç, Türk oyuncu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve yazar (d. 1930)

2021 - Alvin Ing, Amerikalı aktör ve şarkıcı (d. 1932)

2021 - Yeo Hyo-jin, bir Güney Koreli futbol oyuncusudur (d. 1983)

2022 - Vadim Bakatin, Sovyet-Rus siyasetçi (d. 1937)

2022 - Hubertus Leteng, Endonezyalı Roma Katolik piskopos ve eğitimci (d. 1959)

2022 - Fidel Ramos, Filipinli general ve siyasetçi (d. 1928)

2022 - Bill Russell, Amerikalı basketbolcu (d. 1934)

2022 - John Steiner, İngiliz aktör ve emlakçı (d. 1941)

2022 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı, tıp doktoru (d. 1951)

2023 - Angus Cloud, Amerikalı aktör (d. 1998)

2023 - Suret Hüseynov, Azeri albay ve Azerbaycan'ın eski başbakanı (d. 1959)

2024 – İsmail Haniye, Filistinli siyasetçi, öldüğü zaman Hamas'ın Siyasî Büro Başkanı (suikast) (d. 1962)

2024 – Genco Erkal, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu (d. 1938)[