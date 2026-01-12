Kastamonu-Çankırı arasındaki mesafeyi kısaltacak Kırık Barajı Varyant Yolu’nun ihalesi geçen yılın haziran ayında yapıldı. İhaleyi AKP döneminde büyük ihaleler alan Cengiz Holding kazandı.

Ancak bu ihalede ilginç bir durum yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 13 Mart 2024 tarihinde Kastamonu’da çeşitli incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Uraloğlu Kastamonu Kırık Barajı Varyantı Şantiyesi'nde yaptığı açıklamalarda bu projenin maliyetini de açıkladı. Uraloğlu’nun açıklamasına göre projenin maliyeti 8 milyar liraydı. Bakanın Anadolu Ajansı’nda yer alan açıklaması şöyle:

“31 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı il sınırı yolunun yaklaşık 7 kilometrelik bölümü, inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı'nın suyu altında kalacak. Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantı'nı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira. Proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 farklı seviyeli kavşak ve 2 hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydedildi."





Abdülkadir Uraloğlu’nun bu açıklamasından yaklaşık 15 ay sonra bu projenin ihalesine çıkıldı. Kastamonu-Çankırı (Kırık Bara Varyantı) yolu ikmal inşaatını 11 milyar 852 milyon lira ile Cengiz Holding kazandı. Çok tartışılan pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklifi veren Cengiz Holding ihaleyi aldı ve 2 Haziran 2025’te sözleşmeyi imzaladı.

ENFLASYON YÜKSELMEDİ, DÜŞTÜ

Bakanın proje bedelini 8 milyar lira olarak açıklamasına rağmen ihalenin neredeyse 4 milyar lira daha fazla bir maliyete çıkması dikkat çekti. Burada enflasyona bağlı bir artış olabileceği akıllara gelebilir. Ancak 2024 yılının Aralık ayında yıllık enflasyon 44,38’di. İhalenin sonuçlandığı tarihte ise enflasyon yükselmemiş tam tersine düşerek yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre 35,05 olarak gerçekleşti.



