Yeni anket sonuçları gündem olacak: Z Kuşağı bakın kimi seçti

Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ederken iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "seçim hazırlığı" yorumlarına neden olan 'Terörsüz Türkiye' adımlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'Yeni anayasa' çağrılarını sürdürüyor.