12 Ocak 2026 Pazartesi
Yeni anket sonuçları gündem olacak: Z Kuşağı bakın kimi seçti

MLS Araştırma "Z Kuşağı" anketinde vatandaşlara "Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu. Sonuçlar dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ederken iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "seçim hazırlığı" yorumlarına neden olan 'Terörsüz Türkiye' adımlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'Yeni anayasa' çağrılarını sürdürüyor.

Muhalefet 'geçim yoksa seçim var' diyerek erken seçim istiyor. Peki gençler ne istiyor?

MLS Araştırma Z kuşağının (1997-2010 yılları arasında doğanlar) en beğendiği muhalefet liderinin kim olduğunu sordu.

"Z Kuşağı" anketinde "Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Siyasi Eğilimler Araştırması Raporu 05-08 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 şehirde 17-26 yaş arası 2730 kişiyle görüşülerek hazırlandı.

Anketin üçüncü sırasında yüzde 15,2 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16,9 oyla ikinci sırada.

Ankette, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 20,8 oyla birinci sırada yer aldı. Anketteki diğer sıramalar şöyle:

Kayyum Gürsel Tekin: Yüzde 14,4

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 13,2

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 7,6

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 5,1

Kaynak: Haber Merkezi
