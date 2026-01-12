Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Can Yaman'dan serbest bırakıldıktan sonra İtalyanca açıklama... Bakın kimi hedef aldı

Can Yaman'dan serbest bırakıldıktan sonra İtalyanca açıklama... Bakın kimi hedef aldı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda oyuncu Can Yaman serbest bırakılmasının ardından gittiği Roma'da İtalyanca açıklama yaptı.

Can Yaman'dan serbest bırakıldıktan sonra İtalyanca açıklama... Bakın kimi hedef aldı - Resim: 1

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Test veren ve ifade işlemleri sona eren oyuncu Can Yaman serbest bırakılmıştı.

Can Yaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında dün 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirilmişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.

CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI

Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakılmıştı

Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Roma’ya dönüş 🖤

'TÜRK BASINININ SALDIRMASI KESİNLİKLE YENİ BİR ŞEY DEĞİL'

Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum 🖤

Kaynak: Haber Merkezi
