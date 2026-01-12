Can Yaman'dan serbest bırakıldıktan sonra İtalyanca açıklama... Bakın kimi hedef aldı

'TÜRK BASINININ SALDIRMASI KESİNLİKLE YENİ BİR ŞEY DEĞİL'

Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum 🖤