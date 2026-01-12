Gastronomi dünyasının önde gelen platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini duyurdu. Toplamda 7 Türk lezzeti listede yer buldu. Gastronomi dünyasının en çok izlenen kaynaklarından TasteAtlas, uzun süredir beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayımladı.
Dünyanın en lezzetlileri seçildi: 7 Türk klasiği listeye damga vurdu
TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Türkiye’den 7 lezzet listeye girerken, Çökertme ve Cağ kebabı ilk 10’da yer aldı. Türk mutfağı, küresel gastronomi haritasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.Taner Yener
367 bin 847 geçerli oyla ve 11 bin 258 yemeğin incelendiği sıralamada Türk mutfağı öne çıktı: Bodrum’un çökertme kebabı ile Erzurum’un cağ kebabı ilk 10’a girerek uluslararası arenada büyük başarı elde etti. Listenin zirvesinde Kolombiya’nın lechona yemeği yer aldı; onu İtalya’nın Pizza Napoletana’sı ve Brezilya’nın picanha’sı takip etti. Bu rekabet ortamında çökertme kebabı 7’nci sırayla Türkiye’yi en yüksekte temsil etti.
Milas-Bodrum yöresine özgü çökertme; kibrit gibi ince kızarmış patateslerin üstüne dizilen marine et, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla sunuluyor. TasteAtlas, yemeğin “kebap kültürüne özgün bir yorum getirdiğini” belirtiyor.
İlk 10’da yer alan ikinci Türk lezzeti ise 9’uncu sıradaki cağ kebabı. Erzurum’un tescilli yemeği cağ kebabı; özel terbiye edilmiş kuzu etiyle yatay şişte odun ateşinde yavaşça pişiriliyor. İnce dilimlenen etler genellikle taze lavaş ve soğanla sade ama etkileyici bir şekilde servis ediliyor.
Gastronomi dünyasının prestijli platformu Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Türkiye'den yedi lezzetin de yer aldığı liste, şöyle şekillendi:
Lechona, Kolombiya: Sarı bezelye, yeşil soğan ve baharatlarla doldurulmuş kızarmış bir domuzun, açık havadaki bir tuğla fırında birkaç saat pişirilmesinden oluşur.
Pizza Napoletana, İtalya: İtalya'nın Napoli şehrinde hazırlanan yuvarlak pizzanın bir çeşididir ve yüksek kenarlı yumuşak, ince bir hamurla karakterize edilir. Domatesler geleneksel olarak, Vezüv Yanardağı'nın güneyindeki volkanik ovalardan getirilir. Bu pizza, UNESCO tarafından somut olmayan kültür mirası ilan edilmiştir.
Picanha, Brezilya: Brezilya mutfağının en değerli et kesimlerinden biridir ve özellikle “churrasco” adı verilen geleneksel Brezilya barbeküsünde sıkça kullanılır. Bu et kesimi, sığırın arka kısmında, butun üstünde yer alır ve üzerinde belirgin bir yağ tabakası bulunur. Amerika Birleşik Devletleri’nde “sirloin cap”, Birleşik Krallık’ta ise “rump cap” olarak bilinir.
Rechta, Cezayir: Cezayir'e özgü, ince taze zanaatkar şeritleri halinde kesilmiş makarnadan yapılan bir yemektir.
Phanaeng Curry, Tayland: Hindistan cevizi sütü, özel baharat karışımı ve etin enfes birleşimi ile yapılır. Bu yemek, dünya genelinde yemek tutkunlarının favorisi olmayı başarmıştır.
Asado, Arjantin ve Uruguay: Asado genellikle sığır eti, domuz eti, tavuk, chorizo ve morcilladan oluşur ve bunların hepsi açık ateş veya parrilla adı verilen bir ızgara kullanılarak pişirilir.
Çökertme Kebabı, Türkiye: Anadolu'da yenen bir kebap türüdür ve özellikle Türkiye'nin Güney Batısındaki Bodrum bölgesiyle özdeşleşmiştir. Çökertme kebabı; marine edilmiş dana eti dilimleri, domates sosu, yeşil biber, kızarmış patates ile yapılır.
Rawon, Endonezya: Rawon, keluak tohumlarının kullanımından kaynaklanan siyah rengiyle karakterize edilen, Cava Adası'nın doğusundan gelen et bazlı bir çorbadır. Rawon, etin sotelenmiş baharatlarla kaynatılmasıyla hazırlanır.
Cağ Kebabı, Türkiye: Cağ kebabı, kuzu etinin ön kol kısmından hazırlanan, şişe geçirilerek ateşte pişirilen bir kebap çeşididir. Etler, özel baharatlar ile marine edildikten sonra, şişe geçirilerek odun ateşinde yavaş yavaş pişirilir. Bu pişirme yöntemi, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.
Tibs, Etiyopya: Genellikle sığır eti, kuzu eti veya keçi eti kullanılarak hazırlanan, sebzeler ve baharatlarla sote edilen bir et yemeğidir. Bu lezzetli yemek, özel günlerde, kutlamalarda veya misafirlere saygı göstergesi olarak sunulur.
BEŞ TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEYE GİRDİ
Listeye giren diğer Türk yemekleri; Türk mutfağı, sadece çökertme ve cağ kebabıyla değil, toplam 7 yemekle “En İyi 100” listesinde temsil edildi.
TasteAtlas verilerine göre diğer Türk yemeklerinin sıralaması şöyle:
26. İskender kebap: Bursa’nın simge yemeği İskender; tereyağlı domates sosu, yoğurt, pideler ve ince kesilmiş döner etiyle, klasikleşmiş bir tabak sunuyor.
28. Kuzu şiş: Türkiye’de “şiş kebap” başlığında anılan kuzu şiş, özenli terbiyesi ve pişirme tekniğiyle öne çıkıyor. Basit görünen ama büyük ustalık isteyen bir ızgara klasiği.
47. Adana kebap: Coğrafi işaretle tescilli Adana kebap, baharatlı kıyma, özel şiş ve mangal ateşiyle bütünleşen kendine özgü tarzıyla, listede “en tanınmış kebaplardan biri” olarak anılıyor.
51. Hünkar beğendi: Kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve üzerinde sunulan et yahnisiyle “zarif ama güçlü” bir tabak olarak tanımlanıyor.
59. Islama köfte: Sakarya (Adapazarı) ile özdeşleşen ıslama köfte, et suyuyla ıslatılmış ekmekleri ve ızgarada birlikte pişen köfteleriyle, klasik köftenin sınırlarını genişleten bir yorum olarak listede yer buldu.
Liste, Latin Amerika’dan Kuzey Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsarken; et ağırlıklı yemeklerin ve uzun pişirme teknikleriyle hazırlanan geleneksel tariflerin öne çıktığı görülüyor.
Son yıllarda lahmacundan baklavaya, dönerden mezelere pek çok yerel lezzet, uluslararası listelerde ve sosyal medyada sık sık kendine yer buluyor.
TasteAtlas’ın son sıralaması da, Türk mutfağının yalnızca “sokak lezzetleri” ya da “turistik kebapçı” klişesiyle sınırlı olmadığını; bölgesel yemeklerin ve yerel tariflerin de dünya gastronomi haritasında güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.