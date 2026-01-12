Dünyanın en lezzetlileri seçildi: 7 Türk klasiği listeye damga vurdu

367 bin 847 geçerli oyla ve 11 bin 258 yemeğin incelendiği sıralamada Türk mutfağı öne çıktı: Bodrum’un çökertme kebabı ile Erzurum’un cağ kebabı ilk 10’a girerek uluslararası arenada büyük başarı elde etti. Listenin zirvesinde Kolombiya’nın lechona yemeği yer aldı; onu İtalya’nın Pizza Napoletana’sı ve Brezilya’nın picanha’sı takip etti. Bu rekabet ortamında çökertme kebabı 7’nci sırayla Türkiye’yi en yüksekte temsil etti.