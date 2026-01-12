Temizlikçiydi patron oldu, şimdi onlarca çalışanı var

Kendisi gibi maddi zorluklardan geçen kadınlara imkan sağladığı için mutlu olduğunu belirten Görücü, "Hayat şartları ve çalışma isteği bu konuda beni çalışmaya giden bir noktaya getirmişti. Evde maddi sıkıntılar ve geçim sıkıntıları baş göstermeye başladığında eşime yardımcı olabilmek adına evlere temizlik için gidiyordum. Önce tek başıma gitmeye başlamıştım. Daha sonra yaptığım temizlik ve temizlik yaparken arkadaşlarımı yönetim şeklim birçok insanın ve şu anki müşterilerimin çok hoşuna gitti. Birkaç kişi ile çalışırken işimi büyütmem, hamle yapmam gerektiğini ve birçok kadına dokunmam gerektiğinin farkına vardım. O şekilde bir çalışmaya başladık.

Daha sonra birlikte temizliğe gittiğim arkadaşlarıma ‘birlikte bir şirket kuralım' dedik. Birlikte temizliğe gittiğimiz kadınlar çalışanlarım değil hepsi de benim iş arkadaşım, iş ortağımdır. Hepsini seviyorum. Birbirimizi kollayarak, gözetleyerek kadın istihdamı serüvenimiz başladı. Birçok kadının hayatına dokunmak, onlara güzellikler katmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlarla ilgili bir şeyler yapmak beni mutlu ediyordu. Ben onları mutlu ettikçe onlar da beni mutlu etmeye başladılar. Bu şekilde bir şirket kurdum. Şirketimizde genellikle kadın ve kadın istihdamı üzerine çalışıyorum. Önceliğim onların hayatlarına dokunmak, onların maddi durumlarını daha iyi yapmak ve onlara daha iyi bir imkan sağlayabilmek için elimden geleni yapmak için çalışıyorum" dedi.