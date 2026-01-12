Milyonlarca emeklinin maaşına yüzde 12,19 zam oranı yapıldı. Ancak en düşük emekli aylığına ise yüzde 18.14 oranında zam yapılarak 20 bin TL’ye maaş getirildi. Fakat yapılan zam oranı 30 bin TL açlık sınırının altında kaldı. Maaş zammında ise kök maaşı düşük olan emeklilerin alacağı zamla 20 bin TL’ye bile yaklaşamıyor.

AKP grubunun üzerinde çalıştığı formüle göre; düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanların geçim kaynakları incelenecek. Araştırmanın ardından belli bir maaş limiti belirlenecek. Limiti aşan değil, limit ve altında emekli maaş alanlara sosyal destekler uygulanacak.

'REFORM PAKETİ'

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; bunu ise AKP’nin “reform paketi” olarak 2026 yılında hayata geçirecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıt- gıda ulaşım gibi destekler uygulanacak. Kira yardımı nakit olarak sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, emeklilikte yeni sistemin hazırlığını, “entegre ve daha aile odaklı bir sosyal destek sistemi oluşturmak istiyoruz. En düşük maaşı artırırken, bir sosyal destek mekanizmasıyla yaptığımızda, ihtiyacı olana odaklanan bir destek mümkün hale gelecek” sözleri ile açıklamıştı.

HÜKÜMETİN DE, ‘REFORM HEDEFLERİ’ ARASINDA

En düşük emekli maaşına çözüm; Hükümetin de 2026 reform hedefleri arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, emeklilikte yeni sistemin hazırlığını, “entegre ve daha aile odaklı bir sosyal destek sistemi oluşturmak istiyoruz. En düşük maaşı artırırken, bir sosyal destek mekanizmasıyla yaptığımızda, ihtiyacı olana odaklanan bir destek mümkün hale gelecek” sözleri ile açıkladı.

AKP'nin 2026 yılında ise 'Reform Yılı' ile yeni seçim hamleleri olacağı belirtiliyor. Emeklilere ise bu şekilde yardımların yapılacağı iddiası 'seçime hazırlık şeklinde' yorumlamalara neden oldu.