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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı MV Reyhan Sarı gemisinin Novorossiysk açıklarında Ukrayna dronlarının saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın kardeşi gazeteci Abbas Çakar, saldırının sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulundu. Çakar, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin kendisine resmi e-posta adresinden "Hak ettiğini aldı" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı ve silahsız kuru yük gemisi MV Reyhan Sarı, 21 Temmuz tarihine Novorossiysk açıklarında Ukrayna'ya ait dronların saldırısına uğradı.

Saldırıda geminin makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki deniz emekçisi Savaş Çakar yaşamını yitirirken mürettebat da yaralandı.

Savaş Çakar'ın kardeşi, Kocaeli Gündem Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar, ağabeyinin ölümünün ardından saldırının sorumlularının hesap vermesi çağrısıyla iki köşe yazısı kaleme aldı.

TEPKİ ÇEKEN MESAJ: HAK ETTİĞİNİ ALDI

Abbas Çakar, son yazısından sonra Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'den kendisine doğrudan e-posta geldiğini duyurdu.

Çakar'ın aktardığına göre Brovdi, Ukrayna devletinin resmi e-posta adresinden gönderdiği mesajda, ağabeyi Savaş Çakar için "Kardeşiniz bu yolu bilinçli olarak seçti. Yaptıkları, Rusya Federasyonu'nun zenginleşmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı" ifadelerini kullandı.

Çakar, mesajın Brovdi'nin resmi hesabından gönderildiğini ve kendisinin Ukrayna'nın insansız hava araçlarından sorumlu komutan olduğunu tespit ettiğini ifade etti.

Meydana gelen süreç ile ilgili Abbas Çakar, geminin ticari amaçla taşıma yaptığını ifade ederek saldırıya tepki gösterdi.

Çakar, saldırıda kullanılan mühimmatların Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, "Bu süreçte acımızı yaşadık, cenazemizi toprağa verdik" dedi.

‘ÖFKEM DİNMİYOR’

Ukraynalı komutanın kendisine gönderdiği mesajdan sonra öfkesinin arttığını ifade eden Çakar, "Hak ettiğini buldu" ifadesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Çakar, "Benim acım var ama acımdan daha çok ağır basan öfkem var ve bu öfke dinmek bilmiyor" diye konuştu.

Ağabeyinin ölümünden sonra hukuki süreç başlatılması çağrısını yineleyen Çakar, saldırının sorumlularının peşini bırakmayacağını ifade etti.

Çakar, "Bir can kaybetmişim. Bu saatten sonra da bu canın peşine her yerde düşeceğim. Kardeşim gitmiş, ciğerim gitmiş, haksız bir şekilde toprağa vermişim" ifadelerini kullandı.

Savaş Çakar'ın geride iki çocuğu bulunduğunu belirten Abbas Çakar, çocuklardan birinin özel gereksinimli olduğunu da söyledi.