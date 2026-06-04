Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon olduktan sonra yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in gündemine tanıdık bir isim dahil oldu.

ESKİ FENERBAHÇELİ KARAVAEV SHAKHTAR DONETSK YOLUNDA

2017 yılında kısa bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dinamo Kiev'den Oleksandr Karavaev'in Shakhtar Donetsk'e transfer olacağı söylentileri Ukrayna basınında geniş yankı uyandırdı.

Shakhtar'ın ezeli rakibinden 34 yaşındaki tecrübeli bek oyuncusuyla anlaşma sağladığı iddia edildi.

DINAMO KIEV CEPHESİNDEN TEPKİ YAĞDI

2019'dan itibaren formasını giydiği ve 200'den fazla maça çıktığı Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona ermesiyle birlikte Shakhtar'a transfer olmaya hazırlanan Karavaev, kulübün eski isimleri tarafından adeta topa tutuldu.

'BUNUNLA YAŞAMAK ZORUNDA'

Dinamo Kiev'in eski antrenörü Oleksandr Shovkovskyi, Karavaev'in olası Shakhtar transferine ilişkin, "Bu soruyu başka bir açıdan yanıtlayacağım. 2008'de Rinat Akhmetov ile görüştüm. Bir ara Dynamo Kyiv'den üç oyuncuyu Shakhtar'a davet etmek istediğini söyledi. İsimlerini verdi, ben de dahil. Ben de 'Tüm saygımla soruyorum, bunu nasıl hayal ediyorsunuz?' dedim. Bu onun seçimi, bununla yaşamak zorunda. Ve bu tamamen onun kararı." diye konuştu.