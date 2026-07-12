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Kaynak: AA

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı tarafınca sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırının Karadeniz ve Azak Denizi'nde yapıldığı açıklamada, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu" denildi.

Açıklamada, 6-13 Temmuz'da Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor."

İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de yayınladı.