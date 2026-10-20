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Ukrayna ordusu, çatışma bölgesinde yaralanan bir askerini ateş hattından çıkarmak için ilk kez insansız hava aracı kullandı. Operasyonun, yaralı bir personelin dron aracılığıyla tahliye edildiği dünyadaki ilk askeri görev olduğu belirtildi.

MAYIN VE DRON TEHDİDİ NEDENİYLE DRONLA TAHLİYE YAPILDI

Bölgedeki kara mayınları ve Rus insansız hava araçlarının oluşturduğu tehlike nedeniyle geleneksel tahliye yöntemleri uygulanamadı. Bunun üzerine Ukrayna birlikleri farklı bir yönteme başvurdu. Yaralı asker, bölgeye gönderilen drona halatlarla bağlanarak güvenli alana taşındı. Ukrayna makamları operasyonun görüntülerini paylaştı. Tahliyenin, başka hiçbir personelin hayatı riske atılmadan tamamlandığı bildirildi.

BOMBALAMA DRONU TAHLİYE İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Kurtarma görevini üstlenen askerî birlik, operasyonda kullanılan altı pervaneli insansız hava aracının esasen bombalama platformu olarak tasarlandığını açıkladı. Birliğin açıklamasına göre askerî personel, sahadaki zorlu koşullar nedeniyle aracı tahliye amacıyla modifiye etti.