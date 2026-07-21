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Rusya ile süregelen savaşta düşük maliyetli ve yüksek etkili sistemlerin kritik rolünü kavrayan Ukrayna, savunma sanayisinde odağını insansız hava araçlarına kaydırdı. İlk dönemlerde sadece keşif ve gözetleme amacıyla kullanılan dronlar; günümüzde uzun menzilli kamikaze saldırıları düzenleyen, elektronik harp yürüten ve hatta düşman dronlarını avlayan gelişmiş platformlara dönüştü.

DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ ÜRETİM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin mevcut yıllık dron üretim kapasitesinin 10 milyon adede ulaştığını bildirdi. Sanayi altyapısını ve özel sektör yatırımlarını hızla büyüten Ukrayna, yakın gelecekte bu rakamı 20 milyon adede çıkararak küresel ölçekte en büyük üreticilerden biri olmayı hedefliyor.

AB İLE 1,1 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Üretim ivmesini artıracak hamle ise Avrupa Birliği cephesinden geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından da teyit edilen 1,1 milyar dolarlık Dron Anlaşması, Ukrayna'nın yerli üretim kapasitesini doğrudan finanse edecek.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, anlaşma çerçevesinde altı protokolün tamamlandığını ve 20'yi aşkın ülkenin benzer iş birliği modelleri üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu adımlarla Ukrayna, uluslararası finansman desteğini arkasına alarak cephedeki teknik üstünlüğünü korumayı amaçlıyor.