Kaynak: DHA

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, dün bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken vurulduğuna dair bilgi alındığı kaydedildi. Açıklamada, vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.