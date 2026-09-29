İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, dün bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken vurulduğuna dair bilgi alındığı kaydedildi. Açıklamada, vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.
UKMTO duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vuruldu
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
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