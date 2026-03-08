Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçen lider Galatasaray'da maç sonu Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Uğurcan Çakır son bölümde yaşanan bir pozisyonla ilgili Beşiktaşlı oyuncu Junior Olaitan'a fair-play eleştirisinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: 'OLAITAN'A YAKIŞTIRAMADIM'

Topu son dakikalarda bilerek taca attıktan sonra Beşiktaş'ın geri iade ememesinin ardından Orkun Kökçü ile aralarında geçen diyaloğun sorulması üzerine konuşan Uğurcan Çakır şunları söyledi:

"Takım kaptanı olduğu için Orkun'a söyledim. Topu ben dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu, biz fair-play'i öyle öğrendik. Top gelmedi. Taç atışı kullandı rakip takım. Maçtan sonra Orkun ile konuştum, 'Maçta olabilir böyle şeyler' dedi. Doğru söylüyor aslında ama ben Olaitan'a yakıştıramadım. Çünkü topu biz atmıştık taça"