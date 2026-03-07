Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

DERBİ KONTROLLÜ BAŞLADI

Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu etkileyici atmosferde başlayan derbide iki takım da henüz maçın başında karşılıklı pozisyonlarla birbirini tarttı.

Nefes kesen derbide ilk yarıda nispeten kontrollü bir oyun tercih edildi. Galatasaray daha fazla topa sahip olarak baskısını dakikalar geçtikçe artıran taraf olurken Beşiktaş hızlı hücum fırsatlarını yaptığı basit top kayıplarıyla değerlendiremedi.

DOLMABAHÇE'DE SESSİZLİĞİ OSIMHEN BOZDU

Dakikalar 39’u gösterdiğinde Leroy Sane’nin arka direğe doğru yaptığı ortada ceza sahası içerisinde bir anlığına boş kalan Victor Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLAYAN TARAF OLDU

Galatasaray bu golle ilk yarıyı önde kapatırken Beşiktaş ikinci yarıya daha baskılı başladı.Rakip kaleyi uzaktan şutlarla yoklayan Beşiktaş buna rağmen net gol fırsatı bulmakta zorlandı.

GALATASARAY SANE'NİN ATILMASIYLA SAHADA 10 KİŞİ KALDI

İlk yarıda yaptığı sert müdahaleyle sarı kart gören Sane, 62’inci dakikada Rıdvan Yılmaz ile girdiği mücadelede kariyerinde ilk kez bir lig maçında kırmızı kart gördü. Ozan Ergün başta pozisyonu sezemese de VAR’dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray son bölümde 10 kişi kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR KRİTİK KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Kırmızı kart sonrası oyunda kontrolü tamamen alına alan Beşiktaş son bölümde rakip yarı sahada Galatasaray kalesini ablukaya aldı.

Beşiktaş’ın üst üste geliştirdiği ataklarda Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarıyla öne çıktı ve Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen skoru koruyarak derbide sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'IN 13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla lider Galatasaray puanını 61’e yükseltirken Beşiktaş ligde 13 maç sonra kaybederek 46 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ 0-1 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Beşiktaş-Galatasaray derbisi başladı.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ: OSIMHEN SARI KART GÖRDÜ

5' Asllani'nin defansın önünde kaptırdığı topta Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin zamanında müdahaleyle pozisyonu savuşturdu. Hakem Ozan Ergün pozsiyonda faul tespit etti ve itirazları nedeniyle Osimhen'e sarı kart gösterdi.

ASLLANI CEZA SAHASININ ÖNÜNDEN ÇEKTİĞİ ŞUTTA İSABETİ BULAMADI

15' Olaitan'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Asllani müsait pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

UDUOKHAI KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

17' Sallai'nin ortasında Uduokhai yaptığı kritik müdahaleyle topun Osimhen'e geçmesini önledi.

BARIŞ ALPER'E NDIDI GEÇİT VERMEDİ

20' Barış Alper sol kanattan hızlanarak ceza sahası içerisine girdi. Ndidi tam zamanında bir müdahaleyle gol pozisyonunu kesti. Atağın devamında Sara ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.

BARIŞ ALPER YİNE TEHDİT YARATTI

26' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ancak istediği gibi vuramadı. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

SANE SERT MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SARI KART GÖRDÜ

28' Leroy Sane Asllani'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

ORKUN KÖKÇÜ İTİRAZLARI NEDENİYLE SARI KART GÖRDÜ

29' Hakem Ozan Ergün şiddetli itirazları nedeniyle Orkun Kökçü'ye sarı kart gösterdi.

MURILLO SARI KART GÖRDÜ

30' Murillo'nun Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından faul tespit eden hakem Ozan Egün sarı kartına başvurdu.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

39' Galatasaray, Leroy Sane'nin ortasında Osimhen'in yaptığı kafa vuruşuyla derbide öne geçti.

BEŞİKTAŞ MURILLO İLE TEHLİKE YARATTI: JAKOBS SON ANDA ARAYA GİRDİ

45+1' Murillo ceza sahası içerisinde dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak son anda Jakobs kayarak yaptığı müdahaleyle mutlak gol şansının önüne geçti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 0-1 GALATASARAY

CERNY'NİN ŞUTUNDA UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

47' Vaclav Cerny'nin uzaktan sert şutunda Uğurcan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ KIRMIZI KART BEKLEDİ

55' Rakip yarı sahaya atılan uzun topta Osimhen'in Agbadou ile girdiği ikili mücadelede rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün faul kararı verdi. Beşiktaş, düdükten sonra topa vuran Osimhen'e ikinci sarı kart gösterilmesi için itirazlarda bulundu. Ancak hakem Ozan Ergün şiddetli itirazları nedeniyle Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdikten sonra oyunu devam ettirdi.

SANE KIRMIZI KART GÖRDÜ: GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

62' Sane'nin Rıdvan Yılmaz'ya yaptığı sert müdahale sonrası VAR'dan gelen potansiye kırmızı kart tavsiyesi üzerine monitörden pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün Alman yıldıza kırmızı kart gösterdi. Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

69' Cerny'nin şutunda ceza sahası içerisinde Abdülkerim Bardakçı'dan seken top sonrası Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Hakam Ozan Ergün oyunu devam ettirdi.

ORKUN'UN ŞUTUNDA UĞURCAN SON ANDA GOLÜ ÖNLEDİ

71' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği etkili şutta Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

ERSİN BARIŞ ALPER'E GOL ŞANSI TANIMADI

76' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper'in şutunda kalesini zamanında terk ederek açısını kapatan Ersin gol şansı tanımadı.

BEŞİKTAŞ NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

85' Ndidi ceza sahası içerisinde net pozisyonda topu dışarı gönderdi.

UĞURCAN OLAITAN'IN ŞUTUNDA GOLE İZİN VERMEDİ

88' Hava topu mücadelesinde seken top Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU KALE ÖNÜNDE TOPA DOKUNAMADI

90' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mustafa Hekimoğlu topu önünde buldu. Ancak Uğurcan topa sahip oldu.

ORKUN KÖKÇÜ FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

90+4' Orkun Kökçü'nün ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.