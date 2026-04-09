SGK uzmanı Özgür Erdursun o gruptakileri uyardı: SGK emekli maaşınızı kesebilir

"Günlerim e-Devlet’te Görünüyor" Demek Yeterli mi?

Vatandaşların en büyük yanılgısı, hizmet dökümünde prim günlerini gördükleri sürece güvende olduklarını sanmalarıdır. Ancak Özgür Erdursun bu konuda çok net bir kuralı hatırlatıyor:

"Sigorta, bildirimle değil, fiili çalışmayla kazanılır."

SGK denetimleri bazen yıllar sonra yapılır. Bir iş yerinin adresinde bulunmaması, vergi kayıtlarının uyuşmaması veya şüpheli çalışan sayısı bildirmesi durumunda, o iş yerindeki tüm geçmiş kayıtlar incelemeye alınır ve fiili çalışma yoksa silinir.