Galatasaray Daikin, CEV Cup finalinde Reale Mutua Fenera Chieri’76 karşısında rövanş maçını kazanarak şampiyon olmasının ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: 'MAYISLAR GALATASARAY'INDIR'

Final maçını tribünden takip eden Dursun Özbek tarihi başarı sonrası şunları söyledi:

"Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Dolayısıyla bu birinci kupamız, inşallah devam edecek. Mayıslar Galatasaray'ındır. Onun için bütün emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Daha bitireceğimiz 1-2 iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kupalara diyorum. Diğer branşlarımız için de çok iddialıyız. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koya koya gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var, sevgi iklimimiz var; bu kupalar da onların neticesi."