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Kaynak: Haber Merkezi

Organ nakli kararının ardından yaşanan zorlu süreci anlatan Kıvırcık, ailesinin bu karara karşı çıktığını ancak kendisinin geri adım atmadığını söyledi.

Kıvırcık, ameliyat öncesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Anneme son ana kadar söylemedim. Noterde tüm işlemler tamamlandıktan sonra bile paylaşmadım. Ameliyata yalnızca üç gün kala annem durumu öğrendi. Bana, ‘O ameliyata girersen hakkımı helal etmem’ dedi. Bu kararı kesinlikle kabul etmedi ve ‘O ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin’ ifadelerini kullandı.”

Kıvırcık, ailesiyle yaşadığı gerilimin ameliyat öncesinde daha da arttığını belirterek, Ufuk Özkan’ın da annesiyle birlikte kendi ailesiyle konuşmaya geldiğini söyledi.

Donör olma kararından vazgeçmediğini vurgulayan Kıvırcık, ameliyattan bir gün önce de babasının kendisine, “Anahtarları bırak. Annen ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor” dediğini aktardı.

Tüm zorluklara rağmen kararının arkasında duran Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan’ın sağlığına kavuşması için verdiği desteğin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.