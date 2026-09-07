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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'den 2025 yılında Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk olarak Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya çıktı. Rus futbolcu, Başakşehir karşısında ise 70 dakika süre aldı.

"BATRAKOV MÜKEMMEL BİR OYUNCU"

Rus basınına konuşan Djiku, başka futbolcular hakkında değerlendirme yapmayı çok tercih etmediğini belirtirken Batrakov için övgü dolu ifadeler kullandı.

Ganalı savunmacı, "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmez ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." dedi.

"TÜRK LİGİ'NDE OYNAMAYI HAK EDİYOR"

Batrakov'un Türkiye'de başarılı olabileceğini belirten eski Fenerbahçeli futbolcu, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Spartak Moskova forması giymeye başlayan Djiku'nun, ezeli rakip Galatasaray'ın yeni transferi hakkındaki övgü dolu sözleri dikkat çekti.