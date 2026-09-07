Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste

Çalışmada Atatürk'ün özellikle etsiz kuru fasulye ve pilavı çok sevdiği belirtiliyor. Kuru fasulyeye okul yıllarında alıştığını söylediği ve bu yemeğe “yağlı fasulye” dediği de aktarılan ayrıntılar arasında.

Atatürk'ün çocukluğunda annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı böreği de çok sevdiği, tatlılarla arasının çok iyi olmamasına rağmen irmik helvasını beğendiği belirtiliyor.