Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste

Mustafa Kemal Atatürk'ün günlük yaşamına ilişkin merak edilen ayrıntılardan biri de yemek alışkanlıkları. Prof. Dr. Mahmut Tezcan'ın çalışmasında yer alan bilgiler, Atatürk'ün sofra kültürü ve sevdiği lezzetlere ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra alışkanlıkları ve yemek tercihleri yıllardır merak edilen konular arasında bulunuyor.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 2

Prof. Dr. Mahmut Tezcan'ın “Atatürk'ün Beslenme Alışkanlığı (Yediği ve Sevdiği Yemekler)” adlı çalışmasında Atatürk'ün günlük beslenme düzeninden sevdiği yemeklere kadar birçok bilgi yer alıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 3

Çalışmaya göre Atatürk, sofrada gösterişten ve aşırı yemekten uzak duruyor, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini tercih ediyordu.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 4

Kaynakta yer alan bilgilere göre öne çıkan 10 lezzet şöyle sıralanıyor:

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ 10 YEMEK

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 5

10. Haşlanmış kuşkonmaz

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 6

9. Fava

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 7

8. Sahanda yumurta

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 8

7. Peynirli omlet

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 9

6. İrmik helvası

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 10

5. Karnıyarık

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 11

4. Etli taze bamya

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 12

3. Selanik usulü ıspanaklı börek

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 13

2. Pirinç pilavı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 14

1. Etsiz kuru fasulye

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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste - Resim: 15

Çalışmada Atatürk'ün özellikle etsiz kuru fasulye ve pilavı çok sevdiği belirtiliyor. Kuru fasulyeye okul yıllarında alıştığını söylediği ve bu yemeğe “yağlı fasulye” dediği de aktarılan ayrıntılar arasında.

Atatürk'ün çocukluğunda annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı böreği de çok sevdiği, tatlılarla arasının çok iyi olmamasına rağmen irmik helvasını beğendiği belirtiliyor.

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