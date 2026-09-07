Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra alışkanlıkları ve yemek tercihleri yıllardır merak edilen konular arasında bulunuyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler: İşte tam liste
Mustafa Kemal Atatürk'ün günlük yaşamına ilişkin merak edilen ayrıntılardan biri de yemek alışkanlıkları. Prof. Dr. Mahmut Tezcan'ın çalışmasında yer alan bilgiler, Atatürk'ün sofra kültürü ve sevdiği lezzetlere ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Mahmut Tezcan'ın “Atatürk'ün Beslenme Alışkanlığı (Yediği ve Sevdiği Yemekler)” adlı çalışmasında Atatürk'ün günlük beslenme düzeninden sevdiği yemeklere kadar birçok bilgi yer alıyor.
Çalışmaya göre Atatürk, sofrada gösterişten ve aşırı yemekten uzak duruyor, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini tercih ediyordu.
Kaynakta yer alan bilgilere göre öne çıkan 10 lezzet şöyle sıralanıyor:
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ 10 YEMEK
10. Haşlanmış kuşkonmaz
9. Fava
8. Sahanda yumurta
7. Peynirli omlet
6. İrmik helvası
5. Karnıyarık
4. Etli taze bamya
3. Selanik usulü ıspanaklı börek
2. Pirinç pilavı
1. Etsiz kuru fasulye
Çalışmada Atatürk'ün özellikle etsiz kuru fasulye ve pilavı çok sevdiği belirtiliyor. Kuru fasulyeye okul yıllarında alıştığını söylediği ve bu yemeğe “yağlı fasulye” dediği de aktarılan ayrıntılar arasında.
Atatürk'ün çocukluğunda annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı böreği de çok sevdiği, tatlılarla arasının çok iyi olmamasına rağmen irmik helvasını beğendiği belirtiliyor.