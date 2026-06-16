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Kaynak: AA

Ülkemizi yakından ilgilendiren bu kritik kura çekimine Türk takımları da dahil olacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz tek tek ilan edilecek.

Söz konusu organizasyonda ülkemizi temsil edecek ekiplerden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kulvarında, Beşiktaş Avrupa Ligi arenasındaki ilk sınavında ve Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ikinci eleme turu eşleşmelerinde boy gösterecek.

Takımların bir üst tura geçebilmek adına yapacakları bu zorlu müsabakalar Şampiyonlar Ligi ayağında 21-22 ile 28-29 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek; Avrupa Ligi ile Konferans Ligi randevuları ise 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde sahne alacak.