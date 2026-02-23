Real Madrid'in Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettişği Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Vinicius Jr. ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan olay karşılaşmanın önüne geçmişti.

UEFA PRESTIANNI İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

Vinicius'un Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı ifadelerde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine açılan soruşturmada UEFA rövanş maçı için kararını verdi.

UEFA Vinicius'a ırkçılıkla suçlanan Prestianni ile ilgili kararını açıkladı - Resim : 2

UEFA, Gianluca Prestianni'nin ayrımcı davranışı sebebiyle bir sonraki maçta geçici olarak men edilmesine karar verildiğini açıkladı.