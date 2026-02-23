Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak

Fenerbahçe ara transfer dönemindeki eksik parçayı sezon sonunda tamamlamak için harekete geçecek. En-Nesyri ve Duran ile yollarını ayırdıktan sonra ileri uçta golcü eksikliği yaşayan Sarı Lacivertliler uzun süredir peşinden koştuğu Sörloth’u gelecek sezon için kadrosuna katmayı hedefliyor.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 1

Fenerbahçe ara transfer döneminde birbirinden önemli hamleler yapsa da kadroda en çok ihtiyaç hissedilen forvet bölgesinde beklentileri karşılayan bir isimle anlaşamadı.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 2

SIDIKI CHERIF BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Angers’ten zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Sidiki Cherif’in ilk kez 11’de forma giydiği Nottingham Forest maçındaki performansı sarı lacivertli camiada forvet transferini bir kez daha gündeme getirdi.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 3

En-Nesyri ve Duran’ın takımdan ayrılmasının ardından Domenico Tedesco ileri uçtaki sorunu Talisca, Kerem ve Cherif ile çözmeye çalışsa da net golcü eksikliğini gideremedi.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 4

Fenerbahçe yönetimi şimdiden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçerken transfer listesinin ilk sırasındaki isim yine Alexander Sörloth oldu.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 5

Atletico Madrid’in Ademola Lookman’ı Fenerbahçe’nin elinden son anda kapmasının ardından Norveçli santrforun İspanyol kulübündeki pozisyonu bir kez daha sallantıya girdi.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 6

Fenerbahçe bu sezon 35 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth’u satma kararı alan Atletico Madrid ile sezon bitmeden masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 7

Sadettin Saran da sarı lacivertli taraftarların uzun süredir gönlündeki transferi bu kez gerçekleştirmek için kararlı.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 8

Atletico Madrid ile 2 senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Sörloth daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşadığı Süper Lig’e dönmesi konusunda ikna edilirse transferin maliyetine dair tüm hesaplamalar hazır.

Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak - Resim: 9

Fenerbahçe Dünya Kupası öncesi Sörloth transferini bitirerek gelecek sezon kadrosundaki en önemli eksiği tamamlamayı hedefliyor.

