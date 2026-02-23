Fenerbahçe ara transfer döneminde birbirinden önemli hamleler yapsa da kadroda en çok ihtiyaç hissedilen forvet bölgesinde beklentileri karşılayan bir isimle anlaşamadı.
Fenerbahçe sezon bitmeden çok istediği golcüsüne kavuşacak
Fenerbahçe ara transfer dönemindeki eksik parçayı sezon sonunda tamamlamak için harekete geçecek. En-Nesyri ve Duran ile yollarını ayırdıktan sonra ileri uçta golcü eksikliği yaşayan Sarı Lacivertliler uzun süredir peşinden koştuğu Sörloth’u gelecek sezon için kadrosuna katmayı hedefliyor.Derleyen: Furkan Çelik
SIDIKI CHERIF BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Angers’ten zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Sidiki Cherif’in ilk kez 11’de forma giydiği Nottingham Forest maçındaki performansı sarı lacivertli camiada forvet transferini bir kez daha gündeme getirdi.
En-Nesyri ve Duran’ın takımdan ayrılmasının ardından Domenico Tedesco ileri uçtaki sorunu Talisca, Kerem ve Cherif ile çözmeye çalışsa da net golcü eksikliğini gideremedi.
Fenerbahçe yönetimi şimdiden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçerken transfer listesinin ilk sırasındaki isim yine Alexander Sörloth oldu.
Atletico Madrid’in Ademola Lookman’ı Fenerbahçe’nin elinden son anda kapmasının ardından Norveçli santrforun İspanyol kulübündeki pozisyonu bir kez daha sallantıya girdi.
Fenerbahçe bu sezon 35 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth’u satma kararı alan Atletico Madrid ile sezon bitmeden masaya oturmayı planlıyor.
Sadettin Saran da sarı lacivertli taraftarların uzun süredir gönlündeki transferi bu kez gerçekleştirmek için kararlı.
Atletico Madrid ile 2 senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Sörloth daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşadığı Süper Lig’e dönmesi konusunda ikna edilirse transferin maliyetine dair tüm hesaplamalar hazır.
Fenerbahçe Dünya Kupası öncesi Sörloth transferini bitirerek gelecek sezon kadrosundaki en önemli eksiği tamamlamayı hedefliyor.