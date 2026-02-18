Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu eşleşmesinin ilk ayağında Real Madrid Benfica’ya konuk oldu.

VINICIUS HARİKA BİR GOLLE REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Real Madrid 50. dakikada Vinicius Jr. ile golü buldu.

⚽ Vinicius Junior'dan Benfica ağlarına muazzam gol! pic.twitter.com/piJBkSHuWw — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

Jeneriklik bir gole imza atan Brezilyalı yıldız korner direğinde yaptığı dansla gol sevincini abartınca sarı kart gördü.

IRKÇI SALDIRIYA UĞRADIĞINI HAKEME BİLDİRDİ

Vinicius Jr. golün ardından Benficalı oyuncu Gianluca Prestianni ile sözlü tartışmaya girdi.

Benfica - Real Madrid maçı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık sebebiyle bir süre durdu. pic.twitter.com/IR0jba54zj — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

Rakibinin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını iddia eden Vinicius Jr. hakemin yanına koşarak ırkçı saldırıyı bildirdi.

Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier iki kolunu çarpı şeklinde birleştirerek FIFA’nın ‘Irkçılığa Hayır’ protokolünü devreye soktu.

ESTADIO DA LUZ'DA KISA SÜRELİĞİNE SAHA KARIŞTI

Maça kısa bir ara verilirken yaşanan tartışmalarla birlikte saha karıştı. Jose Mourinho’nun ve Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın Vinicius Jr. ile konuşarak neler yaşandığını anlamaya çalıştıkları görüldü.

Bu sırada Real Madrid’de takım arkadaşları da Vinicius Jr.’a yapılanlardan dolayı Benficalı oyuncularla tepki gösterdi.

MOURINHO ÇILDIRDI, ÜST ÜSTE İKİ SARI KART GÖRDÜ

Maç bir süre sonra kaldığı yerden devam ederken mücadelenin son anlarında Vinicius Jr’ın rakibine ceza sahası yakınlarında arkadan yaptığı müdahale sonrası Jose Mourinho adeta çıldırdı.

🔴 Jose Mourinho ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/bxarJRkjgj — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

Vinicius’un ikinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde hakeme sert eleştirilerde bulunan ve kendisine ayrılan alanı ihlal ederek sahaya giren Mourinho iki sarı kart üst üste görerek kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Böylelikle Portekizli teknik adam eşleşmenin rövanşında Santiago Bernabeu’daki maçı da tribünden takip edecek.

ARDA GÜLER VE RAFA SILVA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Arda Güler’in ilk 11’de başladığı ve 86 dakika sahada kaldığı maçta Benfica forması giyen Beşiktaş’ın eski yıldızı Rafa Silva da 74 dakika oynadı.

REAL MADRID GALİBİYETİNDEN ÇOK IRKÇILIK KONUŞULDU

Real Madrid sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Ancak maç ırkçılık tartışmasıyla gölgede kaldı.