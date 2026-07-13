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Kaynak: AA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk eleme turu, yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak toplam 14 karşılaşmanın ardından sona erecek.

İKİNCİ TUR BİLETİ SAHİPLERİNİ BULACAK

İlk eleme turunu başarıyla geçen takımlar, organizasyonda yoluna ikinci ön eleme turunda devam edecek. Bu turdaki ilk maçlar 21-22 Temmuz tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.

FENERBAHÇE SAHNEYE İKİNCİ TURDA ÇIKACAK

Turnuvaya ikinci ön eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, bu aşamada Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN:

Kuops Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): (2-0)

Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): (3-2)

Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): (0-1)

The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): (1-1)

Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (1-3)

Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): (1-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): (1-0)



15 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): (4-1)

Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): (1-2)

Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): (1-1)

Sutjeska (Karadağ) - Kayrat Almaty (Kazakistan): (1-2)