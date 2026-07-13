Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk eleme turu, yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak toplam 14 karşılaşmanın ardından sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor - Resim : 1

İKİNCİ TUR BİLETİ SAHİPLERİNİ BULACAK

İlk eleme turunu başarıyla geçen takımlar, organizasyonda yoluna ikinci ön eleme turunda devam edecek. Bu turdaki ilk maçlar 21-22 Temmuz tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor - Resim : 2

FENERBAHÇE SAHNEYE İKİNCİ TURDA ÇIKACAK

Turnuvaya ikinci ön eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, bu aşamada Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor - Resim : 3

YARIN:

Kuops Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): (2-0)

Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): (3-2)

Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): (0-1)

The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): (1-1)

Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (1-3)

Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): (1-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): (1-0)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor - Resim : 4


15 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): (4-1)

Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): (1-2)

Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): (1-1)

Sutjeska (Karadağ) - Kayrat Almaty (Kazakistan): (1-2)