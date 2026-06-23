Kaynak: İHA

Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe hizmet veren lokanta işletmecisi Selahattin Yabalı, fahiş fiyatlara inat başlattığı ucuz lahmacun kampanyasıyla hem vatandaşın yüzünü güldürüyor hem de sektördeki meslektaşlarının tepkisini çekiyor. Üç yıl önce başlattığı kampanya ile lahmacunun tanesini sadece 50 TL'den satışa sunan Yabalı, ucuz fiyat politikası yüzünden peş peşe asılsız ihbarlara maruz kalıyor.

CİMER'E "AT ETİ SATIYOR" İFTİRASI

Çoğu ilde 200 ile 300 TL bandında seyreden lahmacun fiyatlarına karşı 50 TL'lik fiyat etiketini koruyan Yabalı'nın iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından sürekli CİMER'e şikayet ediliyor. Rakiplerinden geldiğini düşündüğü şikayetlerde "Ucuz satıyor, at eti kullanıyor, menüsü yok" gibi asılsız iddiaların yer aldığını belirten deneyimli esnaf, yapılan tüm resmi denetimlerden alnının akıyla çıktı.

Kullandığı tüm ürünlerin faturalı ve kaliteli olduğunu vurgulayan Yabalı, "Sattığımız ürünün sonuna kadar arkasındayız. Alışveriş yaptığımız tedarikçilerin hepsi belli. İsteyen istediği zaman gelip iş yerimizi denetleyebilir, ürünlerimizin lezzetine gönül rahatlığıyla bakabilir" diyerek iddialara meydan okudu.

UCUZLUĞUN SIRRI: "MÜLK BENİM, KİRA ÖDEMİYORUM"

Peki artan maliyetlere rağmen 50 TL'ye lahmacun satarak nasıl kâr elde ediliyor? Yabalı bu sorunun yanıtını, işletmenin mülkiyetinin kendisine ait olmasıyla açıklıyor. Kira gideri olmadığı için bu maliyet avantajını doğrudan vatandaşın cebine yansıttığını belirten işletmeci, fahiş fiyat uygulayan diğer işletmelere de sitem etti.

Yabalı, "Bu fiyatlardan satarak hem kazancımız oluyor hem de kâr ediyoruz. Ben 50 TL'ye satarak kazanabiliyorsam, diğer işletmelerin nasıl kazanamadığını veya neden bu kadar yüksek fiyata sattıklarını aklım almıyor. Biz halka hizmet edip zor günlerde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize karşı bu karalama kampanyasını yürütenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.