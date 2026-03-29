ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta 1 ay geride kalırken, küresel petrol piyasalarında sert yükseliş yaşanıyor. Brent petrol fiyatı, savaşın tetiklediği arz endişeleriyle 114 dolar seviyesine çıkarak 44 ayın en yüksek noktasına ulaştı.
Petrol fiyatları tırmanışa geçti: Savaşın ağır faturası
Brent petrol 114 doları aşarak 44 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD-İsrail İran savaşının 1. ayında petrol fiyatlarındaki yükseliş vatandaşı vuracak. Benzin, motorin ve akaryakıt zamları kapıda.Derleyen: Hava Demir
Cuma günü vadeli işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 6,3’e varan artışla 114 doların üzerine tırmandı.
ABD ham petrolü (WTI) de aynı dönemde güçlü bir performans sergiledi. WTI vadeli kontratları yüzde 6’nın üzerinde değer kazanarak 100 doların üzerine çıktı; gün içi işlemlerde 99,64 dolar seviyeleri test edildi.
Savaşın Etkisiyle Rekor Yükseliş
Şubat ayının sonundan bu yana Brent petrol yaklaşık yüzde 45, WTI ise yüzde 40 oranında değer kazandı.
Böylece Brent, Rusya-Ukrayna savaşının piyasaları altüst ettiği Haziran-Temmuz 2022 döneminden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji rotalarını etkilemesi nedeniyle petrol fiyatlarındaki volatilitenin süreceğini belirtiyor.
Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarından enflasyona kadar geniş bir yelpazede ekonomik yansımalara yol açıyor. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik devam ederken, yatırımcılar ve tüketiciler gelişmeleri yakından takip ediyor.