Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarına yansıması, Avustralya’da akaryakıt fiyatlarının artmasına ve tedarik sıkıntılarına yol açtı.

SBS News’ün aktardığına göre, birçok akaryakıt istasyonunda yakıt bulunamıyor, tarım ve madencilik sektörlerinde teslimat aksaklıkları yaşanıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMALARI

Victoria eyaletinde 1 Nisan’dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, artan talebe yanıt verebilmek için binlerce ek sefer planladı.

Başbakan Jacinta Allan, uygulamanın vatandaşların yakıt harcamalarında tasarruf sağlamayı ve hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Tasmania’da ise 30 Mart-30 Haziran döneminde otobüs ve feribot seferleri ücretsiz olacak.

BAZI EYALETLER MESAFELİ

Öte yandan bazı eyaletler ücretsiz toplu taşıma uygulamasına karşı çıktı. New South Wales Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını vurgulayarak benzer bir adım atmayacaklarını açıkladı.

West Australia Başbakanı Roger Cook mevcut ücretlerin zaten düşük olduğunu belirtti, South Australia yönetimi ise ücretsiz ulaşım yerine başka hayat pahalılığı önlemlerine odaklandıklarını duyurdu.

HÜKÜMET ÖNLEM ALIYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, bölgesel gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına karşı hükümetin “her türlü pratik önlemi aldığını” ifade etmişti.