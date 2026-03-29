İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ve bekçilere yönelik yeni bir düzenleme hazırlandığını belirtti.

Planlanan adımlarla hem polislerin çalışma sistemi değişecek hem de bekçilerin görev alanı genişletilecek.

BEKÇİLERE YENİ GÖREV ALANI

Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programında açıklamalar yaptı.

Yapılması planlanan düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin yalnızca gece saatlerinde görev yapması yerine, valiliklerin belirleyeceği ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilebilmesinin önü açılacak.

Böylece bekçiler, il bazında alınacak kararlarla farklı noktalarda da nöbet tutabilecek.

10 BİN YENİ POLİS GÖREVE HAZIRLANIYOR

Bakan Çiftçi, Polis Akademisi’nden bu dönem 10 bin polis adayının mezun olacağını belirtti.

Mezuniyet takviminin öne çekilerek eylül yerine haziran başında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

ÇALIŞMA SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte ülke genelinde polisler için 12/36 saat çalışma sistemine geçilmesi hedefleniyor.

Bu adımın, polislerin çalışma koşullarını rahatlatması ve motivasyonlarını artırması amaçlanıyor.

2026 'ÇETELERLE MÜCADELE YILI' İLAN EDİLDİ

Bakan Çiftçi, 2026 yılının sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan edildiğini açıkladı. Çocukların ve gençlerin korunmasının öncelik olduğunu vurgulayan Çiftçi, suça yönlendiren yapılara karşı tavrın net olduğunu belirtti.

Son olarak Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda 358 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiği bildirildi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI KAPSAMLI MÜCADELE

Uyuşturucunun birçok suçun kaynağı olduğunu ifade eden Çiftçi, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordineli şekilde operasyonlarını sürdüreceğini söyledi.

1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.

GENÇLERE YÖNELİK KORUYUCU ADIMLAR

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı olmadığını belirten Çiftçi, aile, okul ve sosyal çevreyi kapsayan önleyici politikaların önemine dikkat çekti.

Eğitim, spor, sanat ve sosyal alanlarda gençlerin daha aktif yer almasını sağlayacak çalışmaların da bu mücadelenin bir parçası olduğu ifade edildi.