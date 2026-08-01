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Kaynak: İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu. Kazada sürücü yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Tahta Köyü Dokuz Ağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otomobilde ciddi maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.