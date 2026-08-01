Otomobil pazarında taşlar yerinden oynadı: Tesla’dan Avrupa’da dev atak

Buna karşın Tesla'nın yakaladığı bu ivme; Avrupalı köklü üreticilerin elektrikli dönüşüm hamleleri ve Çin menşeili markaların pazara sunduğu yeni modeller nedeniyle oldukça zorlu bir rekabet ortamında gerçekleşiyor. Şirketin önündeki temel sınav ise yakalanan bu yüksek artış ivmesini sonbahar döneminde de korumak ve elde edilen pazar payını kalıcı hâle getirmek olacak.