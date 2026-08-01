Elektrikli araç üreticisi Tesla, Fransa pazarındaki güçlü yükselişini temmuz ayında da sürdürdü. Markanın yeni araç kaydı, genel pazar ortalamasının çok üzerinde bir ivme yakalarken yılın ilk yedi aylık verileri, geçmiş dönemdeki kayıpların hızla telafi edildiğini gözler önüne serdi.
Otomobil pazarında taşlar yerinden oynadı: Tesla’dan Avrupa’da dev atak
Tesla, Fransa otomobil pazarında temmuz ayında vites artırarak tescil sayılarını geçen yıla kıyasla yüzde 85,85 büyüttü. Ocak-temmuz döneminde büyüme oranını yüzde 135'in üzerine çıkaran elektrikli araç devi, pazar payını hızla katlarken sert rekabet ortamında güçlü bir toparlanma sergiledi.Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da temmuz ayında 2 bin 429 yeni Tesla aracı trafiğe katıldı. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 1.307 seviyesinde seyrediyordu.
Toplam binek araç tescillerinin 116 bin 377’den 126 bin 808’e ulaşarak yüzde 8,96 büyüdüğü ülkede, Tesla yüzde 85,85'lik ivmesiyle pazardan yaklaşık 10 kat daha hızlı bir genişleme kaydetti.
Bu başarılı performansla birlikte şirketin temmuz ayındaki pazar payı da geçen yılki yüzde 1,12 seviyesinden yüzde 1,92'ye tırmandı.
Aynı zaman diliminde otomotiv sektöründeki diğer aktörlerin tescil verilerinde ise oldukça farklı tablolar ortaya çıktı.
Temmuz ayında Ford tescillerini yüzde 26,21 oranında artırırken, yerli üreticilerden Renault yüzde 21,89 ve Citroen yüzde 17,30 oranında büyüme kaydetti. Japon üretici Toyota da tescil sayılarını yüzde 10,99 oranında yükseltmeyi başardı.
Öte yandan bazı küresel markalar temmuz döneminde kan kaybetti. Alman üretici BMW'nin tescilleri yüzde 15,03 düşerken, Güney Koreli Hyundai ise yüzde 17,04'lük bir gerileme yaşadı.
Tesla’nın Fransa’daki asıl dikkat çekici başarısı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık verilerde öne çıktı. Ülkede ilk yedi ayda toplam 983 bin 974 yeni otomobil trafiğe çıkarken genel pazar büyümesi yüzde 2,65 seviyesinde kaldı.
Aynı süreçte Tesla tescilleri 13 bin 230'dan 31 bin 123'e yükselerek yüzde 135,25 oranında devasa bir artış gösterdi. Böylece marka, pazar geneline kıyasla yaklaşık 51 kat daha hızlı bir büyüme oranına erişti.
Bu güçlü performansla birlikte şirketin Fransa'daki yedi aylık pazar payı yüzde 1,38'den yüzde 3,16'ya yükselerek bir yılda 1,78 puanlık net bir artış sağladı.
Yılın ilk yedi ayındaki yüzde 3,16'lık ortalamanın temmuz ayındaki yüzde 1,92'lik payın üzerinde kalması ise teslimatların dönemler arasında dalgalı bir seyir izleyebildiğini kanıtladı.
Fransa, markanın Avrupa genelindeki yeniden yapılanma ve yükseliş sürecinde kritik noktalarından biri hâline geldi.
Buna karşın Tesla'nın yakaladığı bu ivme; Avrupalı köklü üreticilerin elektrikli dönüşüm hamleleri ve Çin menşeili markaların pazara sunduğu yeni modeller nedeniyle oldukça zorlu bir rekabet ortamında gerçekleşiyor. Şirketin önündeki temel sınav ise yakalanan bu yüksek artış ivmesini sonbahar döneminde de korumak ve elde edilen pazar payını kalıcı hâle getirmek olacak.