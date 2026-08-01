Filiz Eryılmaz gram altın için alım seviyesini açıkladı

“İç piyasada gram altın tarafında 6 bin 100 lira bandı belirleyici bir eşik olarak konumlanıyor. Fiyatlamalar 6 bin 100 liranın üzerinde tutunduğu sürece kademeli alım senaryoları masada kalmaya devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 6 bin ve 6 bin 100 lira aralığı ikinci alım bölgesi olarak takip edilebilir. Altının 5 bin 980 liranın altına gerilemesi halinde teknik görünümün bozulacağı ve satış baskısının derinleşebileceği uyarısı yapılıyor.”