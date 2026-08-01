ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararının ardından değerli metal piyasalarında yaşanan sert fiyat dalgalanmaları, teknik seviyelerin takibini her zamankinden daha önemli hale getirdi.
Filiz Eryılmaz gram altın için alım seviyesini açıkladı
Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, gram altın fiyatları için kritik bir seviyeyi paylaşarak iki kademe alım bölgesini açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Fed'in güvercin algılanan mesajları ve Başkan Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla şekillenen piyasa dinamiklerinde enflasyon verileri artık ana belirleyici konumunda.
Kararın hemen ardından 4 bin 85 dolara yükselen ve sonrasında 4 bin 60 dolara gevşeyen ons altın, Kevin Warsh'ın "Enflasyon beklentilerimizden daha iyi geldi" çıkışıyla yeniden ivme kazanarak 4 bin 100 dolar bandını aştı.
Eryılmaz, anlık dalgalanmalarda panik işlemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizerek yatırımcı profillerine kısa ve uzun vadeli stratejilerini paylaştı.
“4.122 dolar seviyesinin üzerinde 15 dakikalık kalıcı kapanış görülmeden yeni pozisyon açılması riskli bulunuyor. 4.122 direncinin aşılması halinde sırasıyla 4 bin 140, 4 bin 150 ve 4 bin 170 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 4.096 doların altındaki fiyatlamalar ilk satış sinyali olarak değerlendirilirken, 4 bin 75 dolar altındaki 15 dakikalık kapanışlar ikinci kademe pozisyon azaltımı için uyarı niteliği taşıyor.”
Eryılmaz'a göre ana yükseliş beklentisinin sürmesi için 4 bin dolar eşiği kritik önemde. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyonların korunması tavsiye ediliyor.
Eryılmaz, gevşemelerde 4 bin 45 ve 4 bin 75 dolar aralığının ikinci, 4 bin 20 ve 4 bin 45 dolar aralığı ise ilk kademe alım fırsatı olduğunu ifade etti.
3 bin 940 ve 4 bin dolar bölgesi güçlü bir destek ve önemli bir alım noktası olduğunu ifade eden Eryılmaz, “Ancak fiyatın 3.950 doların altına sarkması durumunda, alım durdurulup piyasanın yeni dip arayışı izlenmeli” dedi.
Eryılmaz gram altına dair senaryoları ise şu şekilde ifade etti:
“İç piyasada gram altın tarafında 6 bin 100 lira bandı belirleyici bir eşik olarak konumlanıyor. Fiyatlamalar 6 bin 100 liranın üzerinde tutunduğu sürece kademeli alım senaryoları masada kalmaya devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 6 bin ve 6 bin 100 lira aralığı ikinci alım bölgesi olarak takip edilebilir. Altının 5 bin 980 liranın altına gerilemesi halinde teknik görünümün bozulacağı ve satış baskısının derinleşebileceği uyarısı yapılıyor.”
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.