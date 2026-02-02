Türkiye’de bir ilk olan “Sosyal Abonman” uygulaması 1 Şubat 2026 itibarıyla resmen başladı. Sosyal destek alan ve Kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin Ankaralı, EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında ücretsiz toplu taşımadan faydalanacak.

RESMEN BAŞLADI

İlk olarak kartını kişiselleştiren yaklaşık 140 bin vatandaş Sosyal Abonman’ı alabilecek. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirdikçe ve aylık periyotlarla sisteme eklenecek. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda adım genişleterek, tüm Ankaralıları kapsayacak.

MANSUR YAVAŞ PAYLAŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımla yeni uygulamayı duyurmuştu. Yavaş, uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyerek, “Toplu ulaşımı sosyal destek alan vatandaşlar için daha erişilebilir hâle getiriyoruz. Uygulama, adım adım tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak” demişti.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'Nİ KAPSAMAYACAK

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak Sosyal Abonman; EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüsler, Metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerini kapsayacak. Uygulama, Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖНО, ÖTA, AHOK vb.) olmayacak.