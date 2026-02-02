Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi Bankaların promosyon yarışı alev aldı: Rekor 32 bin TL’ye geldi

Bankaların emekli promosyonunda tutarlarda ay başı değişikliğe gidildi. Promosyonda en yüksek tutar 32 bin TL'ye dayandı. Yeniçağ olarak promosyon veren bankaları sıraladık.

Süleyman Çay
Emekli ve asgari ücrete gelen zamlar, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Asgari ücret 28 bin TL seviyesine çıkarken, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Maaş zamlarının belirlenmesinin ardından banka devleri ise promosyon yarışında alevlendi. En yüksek teklifi sunan banka ise merak edilen konulara arasında yer aldı.

Yeniçağ en yüksek promosyon tutarını veren bankaları sıraladık. İşte banka banka promosyon tutarları şu şekilde oldu:

  1. Albaraka Türk

Emekli Promosyonu: 32.000 TL'ye varan promosyon.

EFT/Havale: Ücretsiz.

Kredi Kartı: Aidatsız kart seçeneği var.

  1. QNB

Emekli Promosyonu: 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü.

EFT/Havale: Ücretsiz.

Tanışma Faizi: %42,75.

Günlük Faiz: Var.

  1. Yapı Kredi

Emekli Promosyonu: 30.000 TL'ye varan emekli promosyonu.

EFT/Havale: Ücretli / Ücretsiz (Şartlara göre değişebilir).

En Yüksek Faiz Oranı: %44,00.

Günlük Faiz: Var.

  1. Denizbank

Emekli Promosyonu: 27.000 TL'ye varan promosyon.

EFT/Havale: Ücretsiz.

En Yüksek Faiz Oranı: %40,00.

Günlük Faiz: Var.

5. Garanti BBVA

Emekli Promosyonu: 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül.

E-Vadeli Hesap: %39,50'den başlayan oranlarla.

EFT/Havale: Ücretli.

Günlük Faiz: Var.

6. İş Bankası

Emekli Promosyonu: 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı.

Kredi Kartı Aidatı: Yok.

Günlük Faiz: Var.

Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 kez ücretsiz.

Bankalar arasında promosyon tutarı şartlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

