Türkiye yeni haftaya da zamlarla giriyor. Benzine, motorine ve LPG'ye büyük zam yolda. Yapılacak yeni zamlar toplamda 4 TL 45 kuruşu bulacak.

Ocak ayında hem motorine hem de benzine art arda gelen zamların ardından hem yeni hafta hem de Şubat ayı büyük akaryakıt zamlarıyla başlıyor. Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına gelecek zamların toplamı 4 TL 45 Kuruş'u bulacak.

MOTORİN, LPG ARDINDAN BENZİN...

4 Şubat Çarşamba gününden itibaren motorine 2 TL 50 Kuruş, LPG'ye ise 74 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG'ye gelecek zamdan sonra 5 Şubat Perşembe günü benzine 1 TL 25 kuruşluk zam yapılacak.

16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zam gelmişti. Motorine 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş, 27 Ocak'ta da 1 TL daha zam yapılmıştı.