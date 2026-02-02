Emeklilikte ikinci maaş sistemi: Devlet katkısı yüzde 30 olacak

TES ile BES Arasındaki Farklar

Katılım Zorunluluğu: BES'te sadece 45 yaş altı otomatik katılırken, TES tüm çalışanlar için zorunlu olacak.

Cayma ve Çıkış Hakkı: BES'te 2 ay cayma hakkı varken, TES'te en az 10 yıl kalma şartı getiriliyor; erken çıkış kısıtlı.

Çalışan ve İşveren Katkısı: Her ikisinde de çalışan yüzde 3 katkı yaparken, TES'te işveren de yüzde 3 ekliyor.

Devlet Katkısı: BES yüzde 20 sunarken, TES yüzde 30 katkı veriyor.

Fon Yönetimi: BES bireysel şirketlerce yönetilirken, TES daha merkezi ve devlet denetimli olacak.

Birikimlere Erişim: BES esnekken, TES SGK emeklilik yaşına bağlı; kadınlar için 58-65, erkekler için 60-65 yaş kademeli.

Sağlanan Gelir: BES toplu veya maaş olarak alınırken, TES SGK maaşı tamamlayıcı maaş bağlayacak.

Esneklik: BES çıkış serbestken, TES katı kurallara sahip.