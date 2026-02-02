Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre iktidarın çalışanları destekleme çalışmaları kapsamında, tasarruf odaklı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) son hazırlıklar tamamlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orta Vadeli Program doğrultusunda sistemi 1 Nisan-30 Haziran arasında başlatmak için yoğun mesai harcıyor. Bu sistem, emeklilikte ikinci maaş hedefiyle milyonlarca çalışanı kapsayacak.
Emeklilikte ikinci maaş sistemi: Devlet katkısı yüzde 30 olacak
Çalışanlar için emeklilik döneminde ek gelir sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yüzde 3 işveren ve çalışan kesintisiyle devreye giriyor. Yüzde 30 devlet katkısı sunan sistem, en az 10 yıl kalma şartıyla birikimlere kademeli erişim imkanı veriyor.Derleyen: Murathan Demircioğlu
TES Modeli Nedir?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların, işverenlerin ve devletin katkısıyla fonlanan bir tasarruf mekanizması olarak tanımlanıyor. Emeklilik döneminde ek maaş sağlamayı amaçlayan bu model, uzun vadeli birikimleri teşvik ederek bireysel emeklilik sistemini güçlendiriyor.
Sistemin Temel Amaçları
TES, maaş kesintileri üzerinden ek emeklilik geliri oluşturmayı hedefliyor. Tasarrufu artırarak ekonomiye katkı sağlayan sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre çalışarak emeklilik düzenini daha sürdürülebilir hale getiriyor.
TES Nasıl İşliyor?
Sistemde, çalışanın brüt maaşından yüzde 3 kesinti otomatik olarak TES fonuna aktarılıyor. İşveren de aynı oranda katkı yapıyor. Devlet, katılımcılara yüzde 30 ek katkı ve vergi avantajları sunuyor. Birikimler, profesyonel yöneticiler tarafından yatırım araçlarında değerlendiriliyor. Emeklilikte, fonlar toplu veya taksitli olarak alınabiliyor.
Kimler Katılabilir?
TES, özel sektör ve kamu çalışanlarını kapsıyor. Mevcut BES katılımcıları da sisteme dahil edilebilecek. Tüm çalışanlar için zorunlu katılım öngörülüyor, böylece geniş bir kitleye ulaşılacak.
Ne Zaman Başlıyor?
Sistem, 2026 yılı içinde hayata geçecek. Bakanlık, yasal altyapı ve düzenlemeleri tamamlamak için çalışıyor. Meclis onayının ardından uygulama başlayacak.
TES ile BES Arasındaki Farklar
Katılım Zorunluluğu: BES'te sadece 45 yaş altı otomatik katılırken, TES tüm çalışanlar için zorunlu olacak.
Cayma ve Çıkış Hakkı: BES'te 2 ay cayma hakkı varken, TES'te en az 10 yıl kalma şartı getiriliyor; erken çıkış kısıtlı.
Çalışan ve İşveren Katkısı: Her ikisinde de çalışan yüzde 3 katkı yaparken, TES'te işveren de yüzde 3 ekliyor.
Devlet Katkısı: BES yüzde 20 sunarken, TES yüzde 30 katkı veriyor.
Fon Yönetimi: BES bireysel şirketlerce yönetilirken, TES daha merkezi ve devlet denetimli olacak.
Birikimlere Erişim: BES esnekken, TES SGK emeklilik yaşına bağlı; kadınlar için 58-65, erkekler için 60-65 yaş kademeli.
Sağlanan Gelir: BES toplu veya maaş olarak alınırken, TES SGK maaşı tamamlayıcı maaş bağlayacak.
Esneklik: BES çıkış serbestken, TES katı kurallara sahip.
BES ile TES Birleştirilecek mi?
TES devreye girdiğinde, otomatik BES entegre edilecek. Ayrı kesinti olmayacak, sadece TES için yüzde 3 uygulanacak.