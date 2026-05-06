Dijital platformlarda yaygınlaşan “ücretsiz deneme” kampanyaları ve otomatik yenileme sistemleri, tüketicilerin farkında olmadan uzun süreli ve maliyetli aboneliklere dahil olmasına yol açabiliyor. Tek tıkla başlatılan üyeliklerin iptal sürecinin zorlaştırılması ise en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor.9. Köy'den Elif Solmazgül'ün haberinde yer alan bilgilere göre, Müzik, dizi-film, bulut depolama ve mobil uygulama servislerinin hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, “ücretsiz” ibaresiyle başlayan abonelikler çoğu zaman beklenmedik fatura yüklerine dönüşebiliyor.

ÜCRETSİZ DENEME SONRASI OTOMATİK ÜCRETLENDİRME

Kart bilgisi alınarak başlatılan ücretsiz deneme üyeliklerinin, süre sonunda otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşmesi kullanıcıları en çok mağdur eden uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Dizi izlemek için bir aylık ücretsiz abonelik başlattığını söyleyen İknur Yiğit, sürecin fark edilmeden nasıl maliyete dönüştüğünü şöyle anlattı:

“Uygulamayı kullanmaya başladım ve ücretsiz deneme olduğunu düşündüm. Bir süre sonra kullanmayı bıraktım ama aboneliği iptal etmemişim. Telefon faturalarım yükselmeye başladı. Sonra 800 TL’lik bir fatura geldiğini gördüm. İncelediğimde uygulama aboneliğinden kaynaklandığını fark ettim.”

“ABONELİK TUZAĞI” NE ZAMAN OLUŞUR?

Tüketici Hakem Heyeti’nde görevli bir raportör, abonelik sistemlerinde “tuzak” sayılabilecek durumları şöyle açıklıyor:

Tüketicinin açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeden aboneliğe yönlendirilmesi, eksik veya yanıltıcı bilgiler verilmesi, gizli ücretler, otomatik yenileme, hediye vaadi veya iptal sürecinin zorlaştırılması hukuka aykırı kabul edilebiliyor.

RAPORTÖRE GÖRE ÖZELLİKLE ŞU DURUMLAR KRİTİK:

Ücretsiz denemede karttan ücret alınacağının açık belirtilmemesi

Vergi ve ek ücretlerin baştan şeffaf gösterilmemesi

İptal işleminin zorlaştırılması

Cayma hakkı konusunda yanıltıcı bilgilendirme

Bu tür uygulamalar “haksız ticari uygulama” veya “ayıplı hizmet” kapsamında değerlendirilebiliyor.

“İPTAL, BAŞLATMAK KADAR KOLAY OLMALI”

Abonelik süreçlerinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında düzenlendiğini hatırlatan yetkili, özellikle 23. maddeye dikkat çekiyor.

Buna göre aboneliği sonlandırmak için yazılı bildirim yeterli olmalı ve şirketler iptal sürecini zorlaştırıcı yöntemler uygulamamalı.

Raportör bu konuda şu ifadeyi kullanıyor:

“İnternetten tek tıkla üye olunan bir hizmetin sadece telefonla ya da zorlaştırılmış yöntemlerle iptal edilmesi doğru değildir.”

TÜKETİCİLERİN EN SIK YAPTIĞI HATALAR

Uzmanlara göre tüketicilerin en çok yaptığı hatalar arasında şunlar yer alıyor:

İptal işlemini son ana bırakmak

İptal ekranı veya e-posta teyidini saklamamak

Banka ekstrelerini düzenli kontrol etmemek

İptal sonrası alınan teyit mesajlarının saklanmasının olası uyuşmazlıklarda kritik delil olduğu vurgulanıyor.

YANILTICI FİYAT VE MESAJLARA DİKKAT

Yetkili isim, reklamda düşük gösterilen fiyatların ödeme aşamasında ek ücretlerle artmasının yanıltıcı reklam sayılabileceğini belirtiyor.

Ayrıca mevcut taahhüt devam ederken gönderilen “tarifeniz bitiyor” gibi mesajların gerçeği yansıtmaması durumunda yanıltıcı ticari ileti kapsamında değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Bu tür şikâyetler için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na başvuru yapılabiliyor.

GEÇMİŞE DÖNÜK İADE MÜMKÜN MÜ?

Fark edilmeden uzun süre devam eden aboneliklerde geçmişe dönük iade talep edilebiliyor. Ancak süreç çoğu zaman aşamalı ilerliyor:

ÖNCE FİRMAYA BAŞVURU

Sonuç alınamazsa hakem heyeti veya mahkeme süreci

Yanıltıcı uygulama tespit edilmesi halinde geçmişe dönük iade kararı verilebiliyor.

“ÜCRETSİZ” İBARESİ HER ZAMAN MASUM DEĞİL

Uzmanlar, “ücretsiz” ibaresinin kart bilgisi ile birlikte sunulması durumunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Otomatik yenileme koşulları, toplam ücret ve iptal prosedürünün mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca iptal teyidinin saklanması ve banka hesaplarının düzenli kontrol edilmesi, tüketiciyi koruyan en önemli adımlar arasında gösteriliyor.