Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" resmen yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile beraber abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, fatura süreleri, kaçak doğalgaz tanımı, sözleşme feshi, acil müdahale hizmetleri ve dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri gibi pek çok kural eklendi.

ABONELİKLERDE YENİ DÖNEM

Abone bağlantı bedeli bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus alınacak. Servis hattı imalatına giriştikten sonra bedel geri ödenmeyecek. Yapıma başlattıysa başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade işlemi yapılacak.

Bağlantı bedeli tahsil edildikten sonra servis hattı en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması halinde süre sonunda bedel 5 iş günü içinde istenecek.

Ayrıca bağlantı bedelinin kredi kartıyla 6 aya kadar taksitli ödenebilme imkanı da sağlandı.

Doğal gaz aboneliğinde tesisat kontrol süreçleri 1gün hızlandırılmış oldu. Aynı adreste yapılacak yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası gerçekleşecek.

Taksit ve istisnalar mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınabilecek. İbadethanelerden, cemevlerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında kamu idarelerinden (ticari tesisler hariç), Sosyal yardım alan hanelerden bu bedel alınmayacak.

Bazı durumlarda ise sayaç açma-kapama bedeli de alınabilecek. Borcun üç ay ödenmemesi veya güvence bedeli taksitinin üç ay gecikmesi halinde sözleşme feshi öncesi en az iki farklı iletişim yöntemiyle 3 iş günü önceden bildirimi gerçekleşecek.

FATURALARDA DA SİL BAŞTAN DEĞİŞİKLİK

Abonelikler dışında faturalarda da sil baştan değişiklik geliyor. Fatura ve ödeme süreleri dağıtım şirketinden kaynaklı nedenlerle fatura okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olmuş olacak. Okuma süresi uzadığı taktirde tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız tahakkuk ettirilecek.

Yapılan işlemler hakkında müşterilerin haberdar edilecek. Fakat tüketicinin talep etmesi halinde tüketim tutarı tek seferde ödenebilecek ve oluşan finansman maliyetleri tarifelerde göze alınmayacak.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce müşteriye iletilecek. Ödeme süresi hiçbir şekilde 5 iş gününden az olamayacak.

Yeni düzenlemeyle dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketici tercihlerine göre; kâğıt fatura, kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv fatura gibi kanallardan iletmiş olacak.

İletişi bilgisi olmaması durumunda iletilen fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında kısa mesajla da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.

Doğalgaz sözleşmesinin borç nedeniyle feshedilmesinde en az 3 iş günü önceden kısa mesaj, telefon, eposta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla bildirimde bulunma zorunluluğu da getirildi.

Sayaç veya ölçüm sistemine müdahale ederek tüketimin eksik ya da hiç ölçülmemesi kaçak kullanım olarak kayıtlara geçecek.