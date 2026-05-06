Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur maaş zammında rakam değişti: SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için hesaplar yeniden şekillendi. Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte zam oranlarına ilişkin tahminler yukarı yönlü güncellendi. Gözler şimdi mayıs ve haziran ayı verilerine çevrilmiş durumda.

Züleyha Öncü
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde, nisan enflasyonunun zam hesabında kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Karakaş, enflasyondaki yükselişin memur ve emekli zammını doğrudan etkilediğini belirterek, temmuz için beklentilerin arttığını ifade etti.

4 Aylık Zam Oranı Netleşti

Açıklanan verilere göre, 4 aylık enflasyon farkı doğrultusunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 10,51 seviyesinde kaldı.

Karakaş, memur kesiminin enflasyon farkı nedeniyle diğer emeklilere kıyasla daha düşük artış aldığını da vurguladı.

Temmuz Zammı İçin Yeni Tahmin Aralığı

Önceki haftalarda yüzde 16-18 aralığında öngörülen zam tahmini, nisan verisi sonrası yukarı çekildi. Karakaş’ın güncel değerlendirmesine göre:

En düşük zam beklentisi: yüzde 17,5

En yüksek zam beklentisi: yüzde 19,5

Üst sınır: Yüzde 20’ye yakın

Karakaş, mayıs ve haziran aylarında enflasyon düşük gelse bile zam oranının yüzde 17’nin altına düşmeyeceğini ifade etti.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Detay

En düşük emekli maaşı konusunda ise belirsizlik sürüyor. Zam artışının:

Kök maaş üzerinden mi,

Yoksa mevcut 20 bin TL taban üzerinden mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Karakaş’a göre, kök maaş üzerinden zam yapılması halinde 17 bin TL’ye kadar kök maaşı olan bazı emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Ancak beklenti, hükümetin bu yöntemi tercih etmeyeceği yönünde. Eğer artış 20 bin TL üzerinden yapılırsa, en düşük emekli maaşının 23.500 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.

Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileriyle birlikte milyonların alacağı zam oranı kesinleşmiş olacak.

