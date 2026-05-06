Dev banka Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi açıkladı: Rakam verdi

Küresel bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel beklentilerini paylaştığı raporunu yayımladı. Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı 5 Mayıs tarihli notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz patikasına ve enflasyon hedeflerine dair kritik öngörüler yer aldı.
Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ten dikkat çeken Türkiye Raporu geldi. Dev banka Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi açıklayarak yıl sonu için enflasyon tahmini vererek faiz indirimi için de tarih verdi.
Nisan ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, faiz indirim sürecine dair tahminleri değiştirdi.
Dev banka Goldman Sachs ekonomistleri, Merkez Bankası'nın enflasyon şoklarına karşı sıkı duruşunu sürdüreceğini ve politika faizini yılın son çeyreğine kadar mevcut seviyesinde sabit tutabileceğini belirtti.
Raporda, faiz indirim sürecine dair şu detaylar öne çıktı:
Banka, dördüncü çeyrek sonrasında politika faizinin yüzde 34 seviyesine çekilebileceğini öngörüyor.
Faiz indirimlerinin başlaması için Körfez bölgesindeki jeopolitik risklerin seyri ve küresel enerji fiyatlarının istikrarı kritik rol oynayacak.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 26'DA SABİT TUTULDU
Nisan ayında enflasyonun yüzde 32,4 olarak gerçekleşmesi riskleri yukarı yönlü etkilese de Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmedi.
Banka, Türkiye için yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 26 seviyesinde koruduğunu açıkladı.
PİYASANIN GÖZÜ 14 MAYIS'TA
Goldman Sachs analistleri, yatırımcılar için bir sonraki kritik eşiğin 14 Mayıs olduğuna dikkat çekti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu, bankanın enflasyon şoklarına yaklaşımını ve önümüzdeki döneme dair politika adımlarını anlamak açısından piyasalar tarafından mercek altına alınacak.