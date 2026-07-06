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Kaynak: AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, Yunanistan son haftalarda uçuş gecikmelerinin en fazla yükseldiği Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.

Açıklanan verilere göre ülkede uçuşlardaki gecikmeler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 oranında arttı. Ayrıca haziran ayının son haftasında Avrupa genelindeki hava ulaşım ağında yaşanan toplam gecikmelerin yüzde 13’ünün Yunanistan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Yaz sezonunda Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos"da günlük yaklaşık 900 ticari uçuşun yanı sıra yaklaşık 100 kargo ve özel uçuşun gerçekleştirildiği, özellikle yoğun saatlerde yaşanan gecikmelerin yaklaşık yüzde 80'inin hava trafiği yönetiminden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, sorunun ele alınması amacıyla bugün Sivil Havacılık Hizmeti, Sivil Havacılık Otoritesi, Atina Uluslararası Havalimanı ile AEGEAN ve SKY Express hava yolu şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapılacağı bildirildi.

Toplantıda uçuş programlarının belirlenen kapasite sınırları içinde olmasına rağmen gecikmelerin neden sürdüğünün ve alınabilecek önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, gecikmelere rağmen uçuş güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.